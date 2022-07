Questa è la storia di Luce e della sua miglior amica umana. La cagnolina aiuta la proprietaria sofferente ogni giorno, sia a sopportare il dolore fisico che purtroppo è costretta a provare sia ad affrontare anche i risvolti psicologici ed emotivi che la sua condizione comporta. Luce è una vera e propria fonte di energia per la donna che ringrazia la cucciola ogni giorno di essere accanto a lei.

Diletta è una giovane donna che ha inviato una mail alla redazione del quotidiano La Nazione, per raccontare quanto è importante per lei aver accanto una cagnolina come Luce.

Sto vivendo dal 2018 un periodo di intensissime sofferenze fisiche che di conseguenza si sono ramificate fino a raggiungere e intaccare anche la sfera emotiva. In tutto questo grande e denso buio in cui fluttuo da un lasso di tempo che sembra esponenzialmente dilatato, in cui il futuro, dapprima roseo, ha iniziato ad apparire come un lenzuolo devastato dal petrolio, avevo estremo bisogno di uno spiraglio e nel contempo di una responsabilità che mi desse lo stimolo di uscire dal letto, per questo il mio meraviglioso fidanzato mi ha regalato una maltesina, così piccola e bisognosa di protezione, che abbiamo battezzato proprio Luce.

La cagnolina di razza Maltese sta sempre accanto a Diletta, in procinto di laurearsi e di progettare il suo futuro, con tutti i sogni della sua giovane età, resi più difficili da realizzare a causa di una malattia che le ha tolto il controllo sulla sua vita.

Per fortuna c’è Luce sempre accanto a lei:

Un piccola alba nella mia mente. Un’alba che considero un buon auspicio, pieno di speranza, brillantezza e candore. Poiché il bianco è un colore acromatico, che però contiene tutte le tinte dello spettro. E con la sua eterea tonalità rifulge e squarcia ciò che opprime e oscura.

Cagnolina aiuta la proprietaria sofferente a sconfiggere la malattia e riappropriarsi della sua vita

Diletta deve affrontare sfide grandissime, ma ha sempre accanto a lei la cagnolina di razza Maltese pronta a motivarla: