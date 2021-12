Non è sempre facile la vita dei nostri amati amici a quattro zampe. Mimi è una piccola maltese che sembrava avere tutto nella sua vita. Una famiglia umana ed una casa calda. Ma tutto è cambiato quando hanno scoperto che era in dolce attesa.

Quelle persone hanno dimostrato di avere una crudeltà che nessuno si sarebbe mai aspettato. Inoltre, la piccola ha sofferto molto per questa loro decisione.

Mimi è una cucciola che è stata adottata da quella che doveva essere la sua famiglia umana, quando aveva pochi mesi di vita. Quelle persone per diversi anni le sono rimasti vicino e non l’hanno mai lasciata da sola.

Tuttavia, le cose sono cambiate improvvisamente quando hanno scoperto che era incinta. Quella famiglia non aveva la minima intenzione di occuparsi dei suoi cuccioli. Per questo hanno deciso di portarla nel rifugio di The Pet Collective Cares.

Sin da subito hanno detto la verità ai volontari, che nel vedere il cuore spezzato di Mimi, sono scoppiati in lacrime. La cagnolina desiderava solo poter tornare nella sua vecchia casa, con le persone che amava di più al mondo.

Per fortuna una donna chiamata Brandie, appena è venuta a conoscenza della sua triste vicenda, ha deciso di prenderla in affidamento. Non poteva farla partorire al rifugio, da sola e con quella confusione.

La nuova vita della piccola Mimi

Quando la cucciola è arrivata nella nuova casa, si è nascosta sotto il letto e non voleva uscire. Dopo una lunga settimana è entrata in travaglio e da quel momento, ha permesso alla signora di farsi aiutare.

Sono nati sei cuccioli sani e in salute. La mamma si è sempre occupata di loro e alla fine hanno trovato tutti delle famiglie umane dolci ed amorevoli.

Per fortuna anche Mimi ha trovato una nuova coppia disposta ad adottarla. Dopo tanto è riuscita a dimenticare il trauma del suo triste abbandono e si è legata nuovamente a delle persone, che ogni giorno le dimostrano l’amore che provano per lei.