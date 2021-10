Cagnolina cade in un ruscello, ragazzo le salva la vita: il video del salvataggio

Questa è la storia di un eccezionale salvataggio di una cagnolina che cade nel ruscello e non riesce più a venirne fuori da sola. Si stava per rassegnare perché proprio non ce la faceva, ma per fortuna è arrivato un ragazzo a salvarle la vita. Ecco chi è il suo angelo custode e come ha fatto a portarla fuori dai guai in cui si era cacciata.

Belinha poteva non farcela quel giorno, se non fosse stato per un giovane che senza sapere niente di lei ha fatto di tutto per aiutarla. Era scappata, era spaventata ed era in serio pericolo.

La cucciolotta era fuggita al proprietario mentre era al guinzaglio. Aveva corso impaurita per le strade di Santos, sulla costa di San Paolo. E poi era caduta in un ruscello.

Sabato 18 settembre 2021, Rane Doria ha portato a passeggio Belinha, prima di portarla dal medico veterinari per la sterilizzazione. Scesa dall’auto, però, il cane è scappato.

Chiedevo a Dio un miracolo, perché immaginavo che da un momento all’altro potesse essere investita.

Questo il suo racconto: ha iniziato a correre dietro al cane chiedendo a un ragazzo di nome Thiago di dare una mano. E lui ha fatto di più. L’ha salvata.

Cagnolina cade in un ruscello, salva per miracolo

Belinha era così spaventata che più correva e più si spaventava e così via, in un circolo vizioso che le ha fatto perdere il controllo della sua corsa. Tanto che ha caduto nel Canal 4, in Avenida Siqueira Campos.

Quando mi sono avvicinato al canale, sono rimasto senza fiato.

Non la vedeva, ma la gente continuava a dire che era nel canale. Thiago, allora, insieme ad altri due ragazzi è entrato nel canale per salvare il cane, che per fortuna stava bene e non era finita. Rane era in lacrime quando hanno riportato fuori la sua Belinha.

Thiago, poi, ha pagato un taxi per riportare la cagnolina alla clinica veterinaria.

Era un ragazzo molto buono, simpatico e sensibile.

Belinha per fortuna sta bene ed è tornata a casa sana e salva.