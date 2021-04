Una storia davvero incredibile è avvenuta la notte di Pasquetta, nel quartiere Ortica, a Milano. Un bimbo aveva fretta di nascere ed è venuto al mondo all’interno di un taxi. Per fortuna, ora sia il neonato che la mamma sono in buone condizioni e molto presto potranno anche tornare a casa.

Un episodio che ha stupito migliaia di persone e che ovviamente è diventato presto virale sul web. In molti si sono congratulati con l’automobilista per aver aiutato la mamma ed il papà, in quel momento particolare.

Secondo ciò che riportano i media locali, la vicenda è avvenuta tra la notte di Pasqua e di Pasquetta. Intorno alle 2, la donna ha iniziato ad accusare le prime contrazioni.

Infatti, il marito ha chiamato subito un taxi, per farsi accompagnare in ospedale. L’auto è arrivata fuori l’abitazione della coppia, nel quartiere Ortica, in soli 4 minuti e si è subito diretta presso la clinica Macedonio Melloni.

Tuttavia, è proprio durante il viaggio che le doglie sono aumentate e alle 2:40, mentre il tassista stava cercando di accostarsi all’esterno della struttura ospedaliera, il piccolo ha deciso di venire al mondo.

I medici quando hanno capito la situazione, sono subito usciti ed hanno accompagnato la mamma e il piccolo nel reparto, per tutte le cure necessarie. Per fortuna entrambi sono in buone condizioni. Stefano Salzani, il responsabile della compagnia Taxiblu 02.4040, ha deciso di parlare di questa incredibile vicenda.

Il racconto su ciò che è accaduto alla mamma ed al bimbo nato in taxi

Parlare del miracolo della vita che si ripete, specialmente in questi giorni, può sembrare eccessivo ma è quello che è realmente successo questa mattina, o meglio questa notte appena trascorsa tra le 2.30 e le 2.40. Uno dei nostri operatori ha risposto ad una chiamata proveniente dal quartiere Ortica di Milano, dove ha preso la corsa di una coppia, marito e moglie incinta diretti verso l’ospedale. Tuttavia, una volta arrivati davanti la struttura sanitaria, per la donna era arrivato il momento di partorire. Però essendo impossibilitata a muoversi, sono accorsi medici ed infermieri, che le hanno permesso di mettere al mondo una nuova vita all’interno del taxi.