Cagnolina cieca salvata quando stava per diventare mamma

Questa è la bellissima storia, per fortuna a lieto fine, di una cagnolina cieca che è stata salvata proprio in tempo. La dolce cucciolotta, infatti, stava per diventare mamma e da sola non sarebbe mai stata in grado di fare tutto, soprattutto prendersi cura dei suoi cuccioli appena nati. Ma per fortuna c’era un angelo custode pronto ad aiutarla.

La storia ci arriva da Cheng Du, in Cina. Qui già da tempo un’organizzazione è impegnata per salvare i cani utilizzati in differenti laboratori. Durante l’ultimo salvataggio, tra i 17 cani portati in salvo c’era anche Maria, un Beagle di 10 anni che non sapeva cosa fosse una casa.

Non aveva mai vissuto in libertà, ma sempre rinchiusa in una gabbia d’acciaio. Era anziana, malata, cieca, traumatizzata, come molti altri animali di quel laboratorio. Maria non era l’unico animale ipovedente salvato da quel luogo. Ma era l’unica incinta.

Shannon Keith, presidente e fondatrice del Rescue + Freedom Project con sede in California, incaricato di salvare Maria, ha detto che forse in questi anni è stata usata come allevatrice. Mentre nel laboratorio pare si facessero studi sul glaucoma.

Una volta soccorsi, i volontari hanno preparato gli animali per andare negli Stati Uniti, dove avrebbero trovato una casa per sempre velocemente. Maria non poteva volare, però, perché era incinta e bisognava proteggere lei e i suoi cuccioli.

La cagnolina cieca salvata partorisce in Cina prima di andare negli States

Maria ha dovuto partorire in Cina e purtroppo uno dei suoi cuccioli è nato morto, mentre gli altri erano forti e sani. Due di loro hanno trovato casa in Cina.

Gli altri quattro con la mamma sono volati invece negli Stati Uniti, dove ben presto sarà trovata una famiglia anche per loro. Per fortuna ora sono in buone mani e speriamo che possano tutti vivere felici nelle loro nuove case per sempre.