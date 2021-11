Cagnolina dal muso enorme diventa una star sul web

Questa è la storia di Eris, una dolce cagnolina dal muso enorme che da quando è approdata sui social network, con un profilo tutto suo su Instagram, è diventata una vera e propria star del web. La sua storia è semplicemente incredibile e oggi vogliamo raccontartela. Sei pronta a conoscerla?

Eris è una cagnolina davvero molto dolce e adorabile. Proprio la sua tenerezza e unicità hanno reso possibile il suo successo su internet. Il fatto è che il suo muso è davvero unico nel suo genere.

Eris ha infatti un muso che è lungo ben 30 centimetri. È un cane di razza Borzoi, che molti chiamano anche Levriero russo. Ha origini medio orientali ed è un cane dalla silhouette davvero unica al mondo.

Eris è un bellissimo cane bianco che vive a Richmond, in Virginia, negli Stati Uniti d’America. I cani della sua razza hanno normalmente un muso più lungo. Ma nessuno come lei.

La sua mamma umana Lily Kambourian la ama anche di più per questa sua caratteristica peculiare che la rende unica. Ed è amata anche da tantissime persone che la seguono sui social.

Eris è nata da una cucciolata di tre a Keysville, in Virginia. Quando siamo andati a trovare i cuccioli, era evidente che potesse avere un morso. Ciò lo escluderebbe per qualsiasi esposizione canina, in quanto si tratta di un difetto genetico. Ma questo non ci ha disturbato. È venuta da noi e si è seduta sulle ginocchia.