Tutti gli animali dovrebbero conoscere almeno una volta nella vita, l’importanza di una famiglia umana. Questo è ciò che è accaduto a Shortcake, la femmina di pit bull che ha avuto un passato difficile. Per fortuna dopo il suo salvataggio, delle persone amorevoli si sono offerte di portarla nella loro abitazione.

CREDIT: INSTAGRAM

Tutti noi dovremmo cercare di fare il possibile per aiutare questi cuccioli, che hanno alle spalle un passato difficile da dimenticare. Può essere utile anche solo far conoscere la loro situazione.

La storia di questa dolce cagnolina, è iniziata dopo che alcuni volontari l’hanno trovata abbandonata sul ciglio di una strada. Shortcake ovviamente era triste, nessuno sa cosa abbia vissuto in quel lungo periodo, ma sicuramente la sua vita non è stata facile.

L’hanno portata nel loro rifugio e dopo una prima visita, non sembrava avere gravi problemi. Infatti i ragazzi hanno pubblicato la sua storia sui social sin da subito.

CREDIT: INSTAGRAM

Una famiglia amorevole si è presto fatta avanti per adottarla. Loro desideravano solo donarle la seconda possibilità di vita che non aveva mai avuto e tutti erano al settimo cielo per lei.

Shortcake dopo poche ore nella nuova casa si è adattata in fretta. Era felice di aver trovato delle persone buone e gentile, di cui potersi fidare. Infatti era eccitata all’idea di avere la famiglia che non aveva mai avuto.

La gravi condizioni della piccola Shortcake

Poche settimane dopo però, è avvenuto l’impensabile. La dolce pit bull ha iniziato a comportarsi in modo strano. Rimaneva sempre seduta alla sua cuccia e non aveva più la forza di fare nulla.

Per i suoi amici umani era una cosa insolita. Per questo l’hanno portata dal veterinario, che dopo averla sottoposta ad alcune analisi, ha scoperto una triste realtà. La cucciola era affetta da un problema al collo e doveva subire un delicato intervento.

CREDIT: INSTAGRAM

La situazione della piccola dopo tutti i trattamenti, è migliorata poco per volta. Shortcake ha affrontato delle sedute dal fisioterapista per 2 lunghi mesi, ma alla fine è arrivata la guarigione che tutti speravano. Ora è una cagnolina totalmente diversa, in salute.