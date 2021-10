Quando si ha a che fare con dei dolci cucciolini i guai possono essere dietro l’angolo. Si potrebbe cadere in piccoli tranelli che i dolci animaletti pongono sul nostro cammino, anche se non vogliono farci niente. Semplicemente non pensano alle conseguenze. Come è successo con la cagnolina che fa cadere la presentatrice tv mentre si trova in diretta nella sua seguitissima trasmissione.

Fonte foto da Twitter di guidedogs

Carol Kirkwood è una presentatrice meteorologica scozzese. Lavora per la BBC, storica emittente televisiva inglese. In particolare lei è uno dei volti noti e più amati del programma della rete BBC Breakfast.

Recentemente Carol Kirkwood è stata protagonista di un simpatico siparietto che ha coinvolto lei e un adorabile cucciolo di nome Flash. Cane di razza Labrador che stava seguendo l’addestramento per poter diventare un cane guida. Ma si vede che è alle prime armi.

Carol Kirkwood si trovava in diretta con i suoi colleghi in studio. E tantissimi telespettatori a casa che seguono ogni mattina quello show della BBC. Anche perché lei dà le previsioni del meteo per la giornata, quindi un appuntamento molto atteso.

Aveva deciso di dare le previsioni insieme a Flash. Ma il cucciolo non era interessato al meteo. Pare che fosse distratta da qualcos’altro. Carol scherzando ha detto che forse le piaceva Adrian, il cameraman. Prima di essere trascinata via.

Fonte foto da video Twitter di bbcbreakfast

Cagnolina fa cadere la presentatrice tirando forte il guinzaglio

Forse aveva ragione o forse Flash si è offesa. All’improvviso ha iniziato a tirare forte il guinzaglio tanto che la presentatrice non è riuscita a rimanere in piedi.

L’account ufficiale dell’associazione di cani guida ha postato delle scuse a Carol su Twitter per conto di Flash-