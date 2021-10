Cagnolina gelosa dopo l’adozione di un altro animale domestico

La cagnolina è gelosa. Dopo essere stata la preferita di tutta la famiglia, non riesce proprio ad accettare che in casa abbiano deciso di accogliere qualcun altro. L’adozione di un altro animale domestico che dovrebbe arrivare a sconvolgere la sua esistenza proprio non le va giù. Ecco un simpatico video che è stato pubblicato su TikTok.

Fonte foto da video TikTok di juditemanosa

Capita spesso così. In un primo momento cani e gatti devono valutare bene il nuovo arrivo, perché sanno che un cucciolo in casa stravolge tutti gli assetti finora conquistati. Magari a fatica. Ma poi con il tempo il legame si rafforza. Anche se, come accade per i bambini, un po’ di gelosia rimane sempre.

Judite è una cagnolina meticcia che tempo fa è stata adottata dalla sua famiglia umana. A inizio agosto i suoi genitori bipedi hanno pubblicato su TikTok un video in cui la piccola piange. Sapete perché lo fa? Perché in casa è arrivato un nuovo cagnolino.

Ogni volta che Judite vede l’usurpatore in casa si mette a piangere. Nella didascalia del video i proprietari hanno scritto quelli che potrebbero essere i pensieri della cagnolina in quel momento:

Riportatela al canile. Non accetto questa adozione!

Ovviamente il tutto in tono ironico, ben sapendo che dovranno lavorare a lungo per far passare alla dolce cagnolina questo comportamento. Ma scommettiamo che presto accettare la new entry della famiglia?

Cagnolina gelosa per il nuovo inserimento: ci vogliono calma e pazienza

I proprietari di Judite non sono soli. Moltissimi si sono identificati nella loro situazione, rendendo virale questo contenuto.

Fonte foto da video TikTok di juditemanosa

Sicuramente la famiglia della cagnolina dovrà fare in modo che a lei non manchi l’affetto che davano prima: solo così accoglierà con entusiasmo il nuovo arrivato, ben sapendo che non ruberà il loro amore.