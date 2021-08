Payday è il cane protagonista di una storia davvero incredibile, che ha conquistato il cuore di migliaia di utenti sul web. Provate ad immaginare di perdere il vostro amico a quattro zampe e di rivederlo ben due anni dopo, per caso, in televisione. Cosa fareste? È ciò che è successo ai proprietari di Payday.

Circa due anni fa, il fedele cane di famiglia è scomparso nel nulla. Dwight, il proprietario, lo ha cercato in ogni angolo della città e si è rivolto a quante più persone possibili, ma del suo Fido si era persa ogni traccia. I giorni si sono presto trasformati in settimane, le settimane in mesi e i mesi in due anni.

Una mattina, si è svegliato molto presto e non è più riuscito a prendere sonno. Così, ha ben pensato di accendere la tv ed è stato proprio allora, durante un notiziario, che ha visto un volontario che stava presentando un cane dal pelo marrone. I suoi occhi si sono sgranati quando si è reso conto che era identico al suo Payday.

Senza esitare, ha svegliato la moglie e la figlia e poi ha telefonato al numero in sovraimpressione. Dopo aver spiegato la situazione, si sono dati appuntamento al canile per qualche ora dopo. Non appena il cane li ha visti, nonostante fossero passati due lunghi anni, gli è saltato addosso ed ha iniziato a leccarli ovunque, senza riuscire a smettere di scodinzolare.

Il video dell’incontro tra Payday e la sua famiglia

I presenti hanno ripreso l’incontro in un video, che una volta pubblicato sui social network è diventato virale. Una storia con un finale davvero incredibile ed emozionante. L’associazione Wisconsin Humane Society ha scritto sul proprio profilo social: