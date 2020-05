Cagnolina incinta e anemica viene salvata dalla discarica Cagnolina incinta e anemica che vive in una discarica viene soccorsa e dà alla luce 8 cuccioli

Questa è la storia di Norah, una povera cagnolina incinta e che soffriva anche di anemia che ha vissuto la sua gravidanza all’interno di una discarica dove viveva. Per fortuna è stata soccorsa e salvata e ha dato alla luce i suoi otto cuccioli.

Norah viveva in quella discarica da ormai tantissimo tempo. In realtà era un’ottima dimora per un cane di strada, perché poteva avere accesso a tutto il cibo che gli esseri umani ogni giorno buttano via. Certo, non era il miglior posto in cui vivere. Non ha mai avuto paura degli esseri umani e ha interagito con loro.

Per questo quando è stata soccorsa non ha avuto problemi ad avere contatti con le persone che le hanno dato una mano. Perché era incinta e aveva bisogno di aiuto.

Un giorno i volontari della ONG Take Me Home Pet Rescue ricevettero una telefonata: qualcuno aveva segnalato la presenza di quella cagnolina in discarica. Subito i soccorritori sono intervenuti, non poteva vivere lì. Soffriva di anemia, visto quello che mangiava in quel posto. Ma Norah nascondeva anche un altro segreto. Era incinta.

Aveva bisogno di tutto l’aiuto possibile. Stava male ed era in stato interessante. Se non fosse stata nutrita a dovere forse non ce l’avrebbe fatta a partorire i suoi cuccioli sani. Ma adesso non era più da sola.

Grazie all’aiuto dei suoi soccorritori Norah ha dato alla luce 8 cuccioli, mentre ancora veniva accudita da volontari pieni di amore per lei. E la cagnolina ha cominciato ad aprirsi ai suoi salvatori.

Oggi, Norah vive con un proprietario temporaneo che le dà anche una mano con i cuccioli. Si prende cura della mamma e anche dei suoi figlioletti, in attesa che possano crescere sani e forti ed essere dati in adozione. Sicuramente ora per Norah il cibo sano e buono non è più un problema.