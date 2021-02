Cagnolina incinta e ferita stava combattendo per la sua vita senza che nessuno si fermasse per aiutarla, poi tutto è cambiato

Questa è la storia di una povera cagnolina incinta e ferita, trovata per strada svenuta da una persona di buon cuore. Nessuno si occupava di lei quando avrebbe avuto bisogno di sostegno e di una mano, per affrontare in quelle condizioni un momento della vita così delicato. Per fortuna oggi non più sola al mondo.

I volontari che hanno soccorso la cagnolina hanno deciso di darle il nome di Lisa. Quando l’hanno trovata era distesa in strada, sull’asfalto freddo. Chi è passato di lì non si è nemmeno degnato di allertare i soccorsi.

Lisa era incinta ed era anche gravemente ferita. Nessuno sa qual è la sua storia, come è finita in strada e da quanto tempo si trovava lì da sola in quelle condizioni. Quello che sapevano era che dovevano intervenire il prima possibile per poterle dare una mano.

Lisa non riusciva nemmeno ad alzarsi. Soccorrerla non è stato facile. I volontari hanno anche condiviso la sua storia sui social network, ma nessuno si è preoccupato di lei, fino a quando un’organizzazione non si è presa carico di tutto.

Ma era troppo tardi per i cuccioli che portava in grembo. Sono tutti morti in maniera tragica, nel dolore di una mamma che non ha avuto l’aiuto nessuno quando ne aveva più bisogno.

Cagnolina incinta e ferita: un salvataggio necessario

Era magra, disidratata, debole, anemica. Chi può averle fattouna cosa del genere? Il gruppo di volontari ha avuto qualche difficoltà, ma alla fine l’ha salvata e con lei ha iniziato il lungo percorso per la riabilitazione. Non facile, ma necessario per regalarle una nuova vita.

Lisa ora è in fase di recupero, grazie a lunghe passeggiate ed esercizi che esegue quotidianamente. E giorno dopo giorno migliora sempre più. Riesce a mangiare, a muoversi ed è più calma. La sua nuova vita è iniziata!