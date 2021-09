La protagonista della storia che vogliamo raccontarvi oggi, è una cagnolina incinta. Si è recata, da sola, fuori la porta di una clinica veterinaria in cerca di aiuto. Le telecamere di sicurezza della struttura hanno ripreso l’intera scena, poi diventata virale sui social network.

La povera cucciola, consapevole delle sue condizioni, ha vagato per le strade del posto, fino a raggiungere una clinica veterinaria. Forse sapeva che all’interno c’erano delle persone amorevoli che avrebbero aiutato lei e anche i cuccioli che portava in grembo.

Uno degli operatori si è reso conto delle sue condizioni e ha deciso di prenderla in braccio e di portarla all’interno, per una visita di controllo. Il veterinario ha spiegato che solitamente, per via del poco spazio e delle condizioni in cui lavorano, non si occupano dei cani randagi. Ma di certo non poteva ignorare il suo bisogno di aiuto.

Il team medico, non sapendo che si trattasse di una randagia, ha deciso di provare a pubblicare le sue foto sui social network, sperando di rintracciare la sua eventuale famiglia. Grazie al post, hanno scoperto che si trattava di una cagnolina incinta che viveva per strada e che spesso veniva accudita dai commercianti di un quartiere vicino.

Purtroppo è difficile per noi prenderci cura di tutti gli animali senzatetto del posto, mancano le condizioni. Quando l’abbiamo vista, ci siamo quindi resi conto che era incinta e abbiamo postato le sue foto sui social per trovare il proprietario. Nel frattempo abbiamo deciso di chiamarla Amiga.

Poche ore dopo, abbiamo ricevuto diversi messaggi, attraverso i quali ci hanno informato che si trattava di una randagia che riceve costantemente cure dai commercianti di Santa Cecília, un quartiere vicino.

La cagnolina oggi sta bene e ha dato alla luce i suoi cuccioli. Quest’ultimi sono accuditi quotidianamente dal meraviglioso staff della clinica veterinaria e tra 45 giorni saranno pronti per l’adozione.

