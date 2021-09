Il salvataggio di questi otto cuccioli ha commosso migliaia di utenti sui social network. Durante un normalissimo giro di pattuglia, gli agenti dei Carabinieri di Brancaleone, hanno udito dei sofferenti lamenti ed hanno deciso di indagare per capire da dove provenissero.

A poca distanza da loro, c’era un terreno incolto. Qualcuno aveva abbandonato un vecchio forno da cucina con dentro otto poveri cagnolini. Gli animaletti erano molto piccoli, probabilmente nati da pochi giorni. Avevano ancora gli occhietti socchiusi.

Purtroppo uno dei fratellini aveva già perso la vita, ma la restante famigliola è stata salvata dagli agenti dei Carabinieri. Senza il loro intervento, probabilmente sarebbero morti dopo poche ore.

Grazie anche all’aiuto del Primo Cittadino, i militari sono riusciti a salvare i cagnolini e a garantire loro una seconda possibilità di vita. Il Sindaco li ha accolti tra le sue braccia e li ha in seguito affidati nelle amorevoli mani dei volontari dell’associazione Anime randagie di Bovalino, un comune di Reggio Calabria.

I cagnolini stanno ricevendo le cure necessarie e non appena saranno pronti e abbastanza grandi, i soccorritori si occuperanno anche di trovare una casa amorevole e una famiglia per ognuno di loro.

La presidente dell’organizzazione, Angela Agui, ha raccontato:

Per ora stanno tutti molto bene e sono stati affidati a diversi volontari perché in queste prime settimane di vita serve che qualcuno si prenda cura di loro in maniera molto continuativa. Sono molto belli e di taglia medio-piccola. I cani probabilmente saranno pronti per le adozioni fra circa un mese e mezzo perché dobbiamo fare tutti i controlli del caso. Quando accadono situazioni di questo tipo non si sa mai come stesse la madre, se era in buona salute o se aveva problemi. Per questo bisogna tenerli sotto controllo.