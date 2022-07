Questa è la storia drammatica di Rita, una cagnolina lasciata sola per 6 mesi. Nessuno sa come abbia fatto a sopravvivere per così tanto tempo senza nessuno che si prendesse cura di lei. Per fortuna qualche persona di buon cuore è intervenuta e ora Rita non solo è sana e salva, ma si gode anche la sua nuova vita.

Fonte foto da Facebook di Carla Lane Animals in Need Liverpool

L’hanno abbandonata in condizioni terribili. Non aveva acqua o cibo. Era costretta a vivere tra i rifiuti, completamente abbandonata a se stessa nella casa in cui da tempo abitava con il suo padrone. L’hanno messa fuori e ha rischiato davvero di non farcela.

Per fortuna un’associazione inglese che si occupa di salvare gli animali in difficoltà nei dintorni di Liverpool ha avuto una segnalazione sul suo caso. Prontamente i volontari sono intervenuti e lo hanno fatto appena in tempo: i volontari di Carla Lane Animal in Need sono riusciti a salvarla all’ultimo minuto.

I volontari hanno fatto un sopralluogo su segnalazioni dei vicini di casa. L’abitazione era abbandonata e dentro, nel cortile della casa in condizioni disastrose, c’era la cucciolotta di Staffordshire Bull Terrier. Rita aveva appena 12 mesi e per 6 mesi ha vissuto in modo terribile.

Si trovava nel giardino della casa pieno di detriti. Piangeva di continuo e per fortuna qualcuno ha sentito il suo pianto. E ha allertato l’associazione che ha portato via da quell’inferno Rita appena in tempo. Nonostante quello che aveva passato era comunque un animo gioioso e amorevole.

Fonte foto da Facebook di Carla Lane Animals in Need Liverpool

Dopo il salvataggio, Rita ha ricevuto cure e amore. Vive nella natura con chi l’ha salvata. Ora sta meglio, è sempre sorridente e gioiosa, ma aspetta la sua casa per sempre.