Nessuno voleva adottare Sybil per via del suo aspetto apparentemente arrogante. Ma poi, grazie al suo sorriso, è riuscita a trovare casa

Oggi vi raccontiamo l’ennesima storia che serve ad insegnare che adottare un cucciolo è infinitamente migliore che comprarne uno. La protagonista si chiama Sybil ed è una dolcissima cagnolina di razza Staffordshire Bull Terrier, che ha conquistato il cuore di migliaia di utenti del web, grazie solo al suo luminoso sorriso.

Credit: sybil.doggo – Instagram

Proprio come tantissimi altri amici a quattro zampe, anche questa cagnolina si è ritrovata, per via del destino beffardo, a girovagare in strada da randagia e a lottare per sopravvivere.

Per fortuna il rifugio All Dogs Matter ha saputo della sua condizione e si impegnata al massimo per portarla in salvo nel loro rifugio. Ma il percorso della nuova vita di questa cucciola era appena iniziato ed era ancora in salita.

La razza a cui appartiene è un incrocio tra Bulldog e English White Terrier originari di Birmingham. Il loro aspetto, effettivamente, può incutere paura nelle persone, ma la realtà è che sono assolutamente mansueti e molto dolci con le persone.

Non riuscendo a trovare una famiglia disposta ad adottare quella povera cucciola, i volontari del rifugio hanno deciso di scattare delle foto e di caricarle sui social network.

Il loro intento era quello di conquistare il cuore delle persone, utilizzando l’arma più potente che quella cagnolina aveva: un sorriso smagliante e luminoso come non si era mai visto.

Sybil trova famiglia

Credit: sybil.doggo – Instagram

Il piano dei volontari ha funzionato alla grande. Migliaia di utenti di Twitter sono rimasti innamorati di Sybil soltanto a vedere alcune sue foto.

Il rifugio ha ricevuto decine di richieste di adozione, ma tra tutte, quella che li ha colpiti di più era quella di Frankie Murphy, un ragazzo di soli 18 anni. Lui nella lettera spiegava che aveva perso il suo cucciolo da poco e che per riprendersi, il sorriso di Sybil era praticamente perfetto.

Oggi la cagnolina vive nella sua nuova bellissima casa, insieme alla famiglia più straordinaria che potesse sognare.

Credit: sybil.doggo – Instagram

Frankie l’ha resa anche una star dei social. Sybil ha un account Instagram tutto per sé che già conta centinaia di seguaci.

Se vuoi rimanere aggiornato su tutte le gag che combina e non vuoi perderti nessuno dei suoi sorrisi, vai su Instagram e cerca “sybil.doggo“. Non te ne pentirai affatto!