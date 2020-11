La cagnolina davvero speciale, protagonista della storia di oggi, si chiama Lexi. Tutti sanno quale grande apporto morale possa dare un cane ad una persona che non se la passa bene, e Denise, la proprietaria della cagnetta, lo sa meglio di chiunque altro. Le due amiche vivevano in affitto in una piccola casa, ma quando la donna non è riuscita più a pagare le spese, è finita in mezzo alla strada.

Credit: FOX 4 Now – Youtube

La donna voleva al più presto rimettersi in piedi e, nell’attesa che questo accadesse, non voleva che la dolce Lexi fosse costretta a vivere in macchina insieme a lei.

A quel punto, fortunatamente, una donna dall’animo speciale e con un amore immenso per gli animali, si è fatta avanti per adottare la cagnolina. Cecelia, questo il suo nome, ha dato la sua disponibilità per badare a lei per tutto il tempo necessario a Denise per trovare un’altra casa.

Quando la cucciola si trasferì a casa di Cecelia, per i primi giorni, mostrava la sua tristezza per essersi allontanata dalla sua mamma umana. Tuttavia, si trovava in una casa con un giardino confortevole e non le mancava nulla.

Una sera in particolare, la vigilia di capodanno, Cecelia ha notato che Lexi aveva qualcosa che non andava. Si lamentava e abbaiava molto più del solito. Cecelia ha detto:

Non potevo certo definirla come una cagnetta silenziosa, ma quella sera abbaiava e urlava davvero troppo. Era come se voleva che la seguissi. Così ho deciso di andare con lei per vedere cosa la rendeva così nervosa…

Lexi avvisa Cecelia dell’incendio nel capanno

Credit: FOX 4 Now – Youtube

Arrivata nel retro della casa, Cecelia è rimasta a bocca aperta. Il suo capanno stava andando completamente a fuoco. Le fiamme erano ormai fuori controllo ed era necessario chiamare i Vigili del Fuoco.

Quando sono giunti sul posto, gli agenti si sono subito adoperati per spegnere le fiamme. Il loro intervento era stato provvidenziale affinché l’incendio non si propagasse nel resto della casa di Cecelia e anche nelle abitazioni vicine.

Credit: FOX 4 Now – Youtube

Tutto questo, però, non sarebbe stato possibile se la meravigliosa Lexi non avesse avvertito in tempo Cecelia, facendo in modo che si accorgesse di quello che stava succedendo nel retro di casa sua. Se le fiamme avessero raggiunto la casa, la vita della donna sarebbe stata messa seriamente a rischio.

Credit: FOX 4 Now – Youtube

Quando ha saputo della notizia, anche Denise è stata molto orgogliosa della sua amica a quattro zampe. Un motivo in più per non vedere l’ora di poterla riaccogliere presto tra le sue braccia.