Cagnolina malnutrita abbandonata nella foresta cerca di prendersi cura dei suoi 11 cuccioli

La povera cagnolina malnutrita abbandonata nella foresta, tutta sola, cerca di sopravvivere come può. Anche perché non deve occuparsi solo di se stessa, ma anche degli 11 cuccioli che ha appena dato alla luce. Deve prendersi cura di loro e non ha nessuno accanto a cui chiedere aiuto o conforto. Ecco la storia di una coraggiosa mamma a quattro zampe.

Fonte Pixabay

Questa storia ci arriva da una foresta del North Carolina, negli Stati Uniti, dove una cagnolina che aveva da poco partorito 11 cuccioli è stata trovata abbandonata a se stessa, senza possibilità di avere un aiuto in un momento così delicato della sua vita.

Prendersi cura di se stessa era già difficile, figuriamoci badare anche a 11 cuccioli da sfamare. La mamma non si è mai arresa, però, è ha lottato con tutte le sue forse per essere all’altezza del compito che doveva portare a termine. Non avrebbe mai rinunciato a loro senza combattere.

Chissà da quanti gironi viveva in quelle condizioni. Era stremata, senza forze e senza energie, abbandonata a terra tentando di svolgere sempre con cura il suo ruolo di madre, occupandosi dei cuccioli.

Per fortuna un giorno una persona che abita poco distante l’ha trovata e ha subito chiamato il ricovero per animali Angela’s Ark a Charlotte. Sono corsi dalla mamma e da quei cuccioli, consapevoli di dover agire in fretta.

Il salvataggio del cane malnutrito nella foresta e dei suoi cuccioli

Salvare una mamma con i suoi cuccioli non sempre è facile, perché le cagnoline diventano iper protettive. Ma lei sapeva che erano lì per aiutarla e non ha opposto resistenza.

Mamma e cuccioli sono stati portati al sicuro, nutriti e visitati dal veterinario che li ha tenuti tutti sotto stretto controllo. La mamma teneva sempre tutto sotto controllo: l’hanno chiamata Sky. Gli undici cagnolini hanno trovato una nuova casa.