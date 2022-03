Cagnolina per salvare i cuccioli corre ad avvisare dei perfetti estranei

Questa è la storia di una dolce cagnolina che per salvare i suoi cuccioli, che si trovavano in estrema difficoltà, ha preso tutto il suo coraggio tra le zampe ed è corsa ad avvisare dei perfetti estranei, affidandosi completamente a loro. Da sola non sarebbe mai riuscita a portarli in salvo e così ha fatto l’unica cosa possibile da fare in quel momento.

Fonte foto da video su YouTube di TheDodo

Siamo in Serbia, dove come empre l’inverno è molto freddo. La neve aveva ricoperto tutto e le temperature rigide avevano messo in difficoltà una mamma randagia, che provava a far sopravvivere in queste condizioni terribili i suoi tre cuccioli.

La cagnolina cercava di farli stare al caldo, al sicuro, riparati dal freddo, all’interno di un tubo di scarico. I residenti si sono accorti della sua presenza e hanno chiamato il Dog Rescue Shelter , il più grande rifugio per animali serbo. Due soccorritori sono accorsi ma non riuscivano a trovare i cani.

All’improvviso hanno notato nella neve la cagnolina. La randagia correva verso di loro e sembrava voler chiedere proprio aiuto. Scodinzolava e si faceva accarezzare. Aveva capito che quelle persone erano lì per aiutare lei e i suoi cuccioli: non era più da sola.

Guardando nel tubo di scarico dove la cagnolina li aveva portati hanno trovato i tre cuccioli rannicchiati insieme per potersi scaldare. Avevano paura di uscire e così hanno dovuto usare una scopa per spingerli fuori, mentre la mamma era in attesa al calduccio nel furgone.

Fonte foto da video su YouTube di TheDodo

Cagnolina per salvare i cuccioli chiede aiuto ai soccorritori, che riescono ad aiutarla

I soccorritori hanno deciso di chiamare la mamma Hera, in omaggio al suo coraggio. Mamma e tre cuccioli si sono riuniti nel furgone al caldo e sono stati portati in un rifugio, dove hanno ricevuto cibo e cure veterinarie.

Fonte foto da video su YouTube di TheDodo

Hera non ha mai smesso di ringraziare i soccorritori con dolci bacetti e scodinzolando. I cuccioli, due maschi e una femmina, così come la loro mamma verranno presto dati in adozione.