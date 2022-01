La storia dei nove cuccioli gettati in un sacco e lasciati in un cassonetto della spazzatura nel Pisano, ha fatto infuriare migliaia di amanti degli animali. Poco fa ci è giunta una tristissima notizia.

La volontaria Connie Tamigio ha pubblicato due sole parole, piene di rabbia e di tristezza: “È morto“. L’ultimo cagnolino non ce l’ha fatta.

Dopo l’intervento, erano sopravvissuti soltanto tre fratellini. Due sono morti poco dopo e Achille era l’unico sopravvissuto.

Un giorno fa, la volontaria aveva pubblicato una sua foto, mentre lottava per la vita:

Achille, unico superstite, sta lottando per la vita. Grazie al mio bravissimo veterinario che si fa sempre in quattro per i più sfortunati, che non si arrende. Un pensiero positivo per Achi.

Poco dopo, la straziante notizia. Anche Achi non ce l’ha fatta, è morto come tutti gli altri otto cuccioli gettati nel cassonetto.

Qualcuno senza cuore ha strappato via i cagnolini alla loro mamma e li ha chiusi in un sacco per mangime, con il cordone ombelicale ancora attaccato, per poi gettarli in un bidone della spazzatura, condannandoli a morte certa.

La vicenda è accaduta in zona di Lavoria, una frazione del comune di Crespina Lorenzana. Ad accorgersi di loro, un passante che ha subito lanciato l’allarme.

Gli agenti della polizia municipale stanno indagando con lo scopo di rintracciare i responsabili del crudele gesto. Stanno visionando tutte le telecamere della zona.

Qualcuno potrebbe sapere i nomi di quelle persone e l’appello è rivolto anche a loro, affinché denuncino quel gesto che merita di essere punito. La stessa volontaria, in un post su Facebook, ha scritto: