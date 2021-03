L’esperienza della cagnolina Bean non è stata di certo piacevole, ma ciò che conta è che adesso sta bene e lo spavento è passato! Le immagini sono state diffuse sui social network, dai Vigili del Fuoco di Kamloops, in Canada.

Dopo aver ricevuto l’allarme dalla famiglia, i pompieri si sono recati all’abitazione per salvare un cane rimasto con la testa incastrata nel divano reclinabile.

Non salviamo più gatti dagli alberi… ma occasionalmente salviamo cani da divani reclinabili! Una delle nostre squadre è stata chiamata ieri sera quando una cagnolina di nome Bean, è rimasta incastrata con la testa nel meccanismo reclinabile del divano… Siamo felici di comunicare che l’animale sta bene.

Numerosi i complimenti dei migliaia di utenti, dopo la pubblicazione delle immagini del salvataggio. Cinque Vigili del Fuoco hanno lavorato, insieme, cercando di fare il possibile per salvare la cucciola e per rendere la situazione il meno pericolosa possibile.

Non c’era modo di aiutarla senza dover rompere il divano. Infatti, dopo l’intervento, la famiglia ha dovuto gettarlo! Ma poco importa, se hanno potuto riabbracciare la propria amica a quattro zampe e tirare un sospiro di sollievo.

Dopo il salvataggio, anche la famiglia ha voluto ringraziare i Vigili del Fuoco, con un post sui social network.

Siamo grati ai Vigili del Fuoco di Kamloops. La nostra cagnolina Bean è riuscita a farsi intrappolare il collo nel meccanismo reclinabile del nostro divano. Lei era intrappolata e Kent ed io non riuscivamo a spostare il divano senza farle del male. 😢… Ho chiamato i vigili del fuoco e nel giro di pochi minuti una squadra si è presentata e ha smontato il divano per farla uscire. Erano davvero calmi e si preoccupavano davvero della sicurezza di Bean. Siamo molto grati per il grande equipaggio di questa città ♥️.