Cagnolina rincorre disperata la macchina dell’uomo che l’ha appena abbandonata. Il video condiviso da tutti ha cambiato la sua vita

Proprietario di cane arrestato dopo che il video che mostrava l’abbandono del suo adorabile cagnolina ha fatto il giro del mondo. Spesso ci chiediamo se a tutte le segnalazioni fatte da amanti degli animali, con foto e video, seguano poi le azioni delle forze dell’ordine per punire chi si macchia di questi reati. Oggi abbiamo una risposta.

Questa storia ci arriva da Curitiba, capitale di uno degli stati meridionali del Brasile, il Paraná. Da questa città ci era arrivato un video davvero straziante, di una cagnolina che disperata correva in mezzo alla strada inseguendo un’automobile.

Il video ha fatto il giro del mondo. E ben presto ha raggiunto ogni stagione di polizia vicina alla città brasiliana. Per le forze dell’ordine non c’è voluto poi molto per risalire al proprietario, arrestato con l’accusa di maltrattamenti di animale.

Il filmato è stato girato da un uomo che si trovava in quella strada. E che per fortuna non si è voltato dall’altra parte mentre una povera creatura veniva abbandonata al suo triste destino.

Nel video si vede il cane che rincorre una Renault Sandero. A bordo l’uomo che ha abbandonato per strada la sua cucciola, che però non si rassegna, credendo che forse l’uomo si è solo dimenticato di caricarla a bordo. Mica poteva pensare che il suo miglior amico umano la stesse scaricando.

Fonte Pixabay

Proprietario di cane arrestato con un’accusa gravissima: maltrattamento di animale

L’accusa che pende sul suo ormai ex proprietario è pesante: abbandono e maltrattamento.

La polizia ha ovviamente messo in salvo il cane, per poi provvedere a far scattare le manette ai polsi del suo vecchi padrone. Per fortuna il cucciolo sta bene e non ha subito troppi traumi, anche se i cani possono soffrire molto in condizioni di questo tipo. Sarà affidato alle cure di una Ong a Campo Largo. In attesa di trovare una nuova casa per sempre.