Cagnolina salvata da una ragazza mentre usciva dalla palestra

Questa è la storia di un bellissimo e inaspettato salvataggio di una piccola cucciola che viveva in strada. E che dopo questo incontro ha potuto cambiare per sempre la sua vita. La cagnolina è stata salvata da una ragazza mentre usciva dalla palestra dove si era allenata. E da quel giorno ha vissuto felice e contenta.

Fonte foto da TikTok di larissabfe

Larissa Borges Ferreira stava uscendo dalla palestra. Martedì 5 ottobre la giovane donna ha deciso di registrare il momento in cui ha incontrato per la prima volta questa cucciolotta che ha cambiato anche la sua di vita. Aveva segni della sua vita in strada in tutto il corpo.

Quando Larissa Borges Ferreira ha visto per la prima volta la cagnolina, non ha potuto far altro che provare amore per quel piccolo esserino bisognoso di tutto quanto. Aveva necessità di una casa calda e di una famiglia amorevole. E lei era disposta a darle tutto questo e anche molto di più.

L’incontro tra la cagnolina e Larissa Borges Ferreira ha avuto luogo quando la giovane ragazza stava uscendo dalla palestra. Il cucciolo era sdraiato per strada. Aveva un corpo così magro che si vedevano le ossa. E aveva anche la scabbia.

Larissa Borges Ferreira non ci ha pensato su due volte e l’ha chiamata, per farla salire in macchina. Ma la cagnolina aveva paura, non sapeva se potesse fidarsi o meno. Vista l’insistenza della giovane donna e i suoi modi gentili, ha deciso di affidarsi a lei.

Fonte foto da TikTok di larissabfe

Cagnolina salva in strada da colei che poi è diventata la sua mamma umana

Per prima cosa la donna ha portato il cane dal veterinario, che ha scoperto che aveva un’allergia a zecche e pulci e doveva essere trattata con cure specifiche. E poi era malnutrita. Dopo una doccia e un buon pasto, ha dormito profondamente come non faceva da tempo.

Fonte foto da TikTok di larissabfe

La ragazza ha deciso di adottare il cucciolo. Solo che non sa ancora come chiamare la cagnolina: cosa preferisci tu tra Maya, Shakira e Rebecca?