Cagnolina scappa di casa e torna con le pulci, proprietario la rimprovera

Hebe questa volta l’ha combinata davvero grossa. E il suo papà umano non gliela fa passare assolutamente liscia. Prima la cagnolina scappa di casa e poi torna con le pulci, che ora la famiglia deve trattare per fare in modo che la cucciolotta possa presto stare meglio. E così il proprietario la rimprovera in un video diventato subito virale.

Cagnolina scappa di casa e torna con le pulci

A ottobre scorso su TikTok è stato pubblicato un video che ha mostrato le disavventure di una cagnolina di 4 anni e mezzo color caramello di nome Hebe. Il video è diventato subito virale, per la scenetta che si è venuta a creare.

L’animale domestico si era preso le pulci. Era ritornato da poco da una passeggiata non autorizzata fuori. Di notte era uscita di nascosto per fare la pipì e tornando indietro aveva mostrato i primi segni delle pulci. Una tragedia per ogni proprietario di animali.

Felipe Vetterlein, l’uomo che vive con Hebe a Porto Vitoria, un comune del Brasile nello Stato del Paraná, parte della mesoregione del Sudeste Paranaense e della microregione di União da Vitória, ha registrato un video mentre riprendeva Hebe dopo questa disavventura.

La cucciola vive con la moglie di Felipe da quando aveva 9 mesi e viveva con lei al college. L’ha salvata dalla strada e da allora vive con loro. Hebe ne combina sempre di tutti i colori e questa è solo l’ultima che ha fatto preoccupare la sua famiglia.

Come ha reagito il cane di fronte al rimprovero? Si è messa a ridere, semplicemente, conquistando tutti quanti nel video che è diventato virale su TikTok.

