Huey Haha star di tiktok è morto all'età di 22 anni: le cause del decesso ancora non sono chiare

Huey Haha, la star di TikTok, seguita sul popolare social network da più di un milione di persone, muore a soli 22 anni. L’uomo, che era anche padre di una bambina piccola, è stato trovato privo di vita. L’annuncio è stato fatto su Instagram. Ancora, però, non si conoscono o non sono state rese note le cause del decesso.

Huey Haha è morto il 25 ottobre 2021 all’età di 22 anni. Era diventato famoso online sulla piattaforma di condivisione video TikTok, amatissima proprio dai più giovani. L’annuncio ufficiale della sua morte è stato fatto con un post sulla sua pagina ufficiale di Instagram:

Riposa in pace. Huey Haha è morto il 25 ottobre 2021. Amava e apprezzava ogni singolo dei suoi sostenitori Questo è il gofundme ufficiale, tutti i proventi andranno alle spese funerarie e a sua figlia.

Huey Haha era amatissimo su TikTok. Ma forse non tutti sanno che era anche un comico. Parlava spesso di cancel culture, di droghe leggere, come la marijuana, ma anche dell’uso delle pistole. Su TikTok aveva accumulato più di 4.5 milioni di visualizzazioni, mentre su YouTube aveva 450mila folloerts.

Il ragazzo di soli 22 anni viveva a Stockton, in California, negli Stati Uniti d’America. Aveva anche una figlia, principessa Ha, nata dalla relazione con Heather Saizon, sua fidanzata.

Addio a Huey Haha star di TikTok, la cui pagina sul social è stata chiusa

La pagina TikTok del giovane ragazzo di 22 anni è stata chiusa nel giorno della sua morte. Non si conoscono ancora le cause del decesso della star dei social. Non si sa se non sono state rese note per rispettare la privacy della famiglia in questo momento doloroso di lutto o perché ancora non si è certi.

Grazie a una raccolta fondi su GoFundMe verranno pagate le spese del funerale e donati soldi alla figlia. L’obiettivo iniziale era di 15mila dollari, già raddoppiati a poche ore dalla messa online.