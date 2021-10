Perché questa cagnolina è triste? Purtroppo il suo cuore piange per un amore non corrisposto. Ebbene sì, capita anche nel regno animale. Può succedere di amare qualcuno che non ricambia il tuo stesso sentimento. E questo ti fa soffrire davvero tanto. Nel video c’è però chi vuole dare a Princess dei consigli per non star più male per amore.

Fonte foto da video di Instagram dell’account celebritiesnews

Tutti sanno cosa vuol dire soffrire per amore. Perché qualcuno che ci fa battere il cuore non prova lo stesso per noi. O quando una storia d’amore che pensavamo fosse quella più importante della nostra vita finisce e il nostro cuore va in mille pezzi.

Questo accade alle persone, ma anche a gli animali, a quanto pare. Princess è una dolce cagnolina di strada che vive a Salvador, capitale dello stato di Bahia, nel Nordest del Brasile. E a quanto pare ha problemi di cuore difficili da risolvere.

Bruno Soares cerca di dare un consiglio alla cucciola dal cuore spezzato da un altro cane che, passando di fronte a lei, sembra non mostrare alcun interesse. Nonostante lei agiti la coda e cerchi di attirare il corteggiatore, senza alcun risultato.

Fonte foto da video di Instagram dell’account celebritiesnews

Consigli d’amore per la cagnolina triste

Ecco cosa è stato consigliato alla dolce Princess:

Lascialo perdere. Lui non vuole avere niente a che fare con te, amico… Te l’ho già detto. E tu non puoi essere disturbato, lui non ti vuole, okay? Dimentica il ‘ragazzo’.

Che dite, può essere un consiglio valido per chi soffre per un amore non corrisposto? Bruno Soares le suggerisce anche di guardare il prossimo spasimante che arriva, magari quel Pinscher che sembra davvero essere interessato a lei. E lasciar perdere chi non si degna nemmeno di dedicare uno sguardo a una così dolce cagnolina!