Nicolò Zenga dubbioso sull’amore tra suo fratello e Rosalinda Cannavò: “Sono perplesso”

L’avvicinamento affettivo tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò ha colto un po’ tutti di sorpresa. Un amore sbocciato nell’arco di un paio di giorni che ha lasciato perplessi tantissime persone. Tra queste anche il fratello di Andrea Nicolò che ospite a Casa Chi da Alfonso Signorini ha così commentato la faccenda:

“Rosalinda mi mette un po’ di perplessità perché mi sembra una persona imperscrutabile, difficile capire veramente cosa pensa e cosa prova. Mi è sembrata sincera nelle manifestazioni verso Andrea, ma mi riserbo di conoscerla fuori per dare un parere definitivo. Ma non lascia trasparire molto a livello di sentimenti e di pensieri”.

Parlando poi del fratello Nicolò Zenga dice:

Insomma Nicolò Zenga sembra aver preso un po’ il posto di Giulio Pretelli in qualità di fratello degli innamorati inanellando ospitate su ospitate. Ospite anche al GF Vip Party ha dichiarato:

“Non pensavo sarebbe successo. Non me l’aspettavo! Sono partiti tutti e due molto riservati, poi ci deve essere stato qualcosa che ha dato un’accelerata, uno shake a questa cosa! Conoscendo Andrea, però, sapevo che Rosalinda poteva essere il suo prototipo per capirci… O lui, magari, con il rischio di uscire a breve ha detto ‘Spingo sull’acceleratore e vediamo come va‘. Ha sempre agito con il garbo che lo contraddistingue, questa è una cosa da apprezzare”.