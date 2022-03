Il video virale di un cagnolino antidroga che fa sorridere tutti in un areoporto della Colombia: "Tutti si fermavano per guardarlo"

È diventato famoso sul web e le sue immagini hanno fatto sorridere migliaia di persone in tutto il mondo. Arrivano dall’aeroporto in Columbia. Un cagnolino antidroga che cerca di portare a termine il suo lavoro.

Agata Fornasa è l’autrice delle foto, si trovava in aeroporto quando ha visto un gruppo di agenti delle forze dell’ordine in compagnia di un minuscolo chihuahua antidroga, con indosso un minuscolo giubbotto.

Accanto a loro c’era un cagnolino che ha iniziato ad annusare tutte le valigie. Le ragazze del negozio dell’aeroporto mi hanno detto che si chiamava Chiqui e che lavorava come cane antidroga. L’ho trovato così divertente e allo stesso tempo adorabile, che non ho potuto fare a meno di filmarlo.

Il video del cagnolino antidroga

Il video pubblicato su Instagram dalla donna, mostra il dolcissimo cagnolino che scorrazza tra i passeggeri e si ferma ad odorare e controllare i loro bagagli. Quando si parla di un cane antidroga, solitamente si pensa ad un animale grande come un pastore tedesco e non ad un chihuahua!

Guardandolo mentre lavora, è impossibile non sorridere. Chiqui sembra distrarsi un po’ a volte, ma non si può dire che non faccia il suo meglio!

Vedevo la gente intorno a me che lo guardava e sorrideva, riusciva a regalare gioia a chiunque e io ho voluto fare lo stesso con i miei amici del web.

Le foto del chihuahua antidroga sono diventate virali in tutto il mondo e migliaia di persone hanno ringraziato la donna per averle condivise. Perché in un momento come questo, in mezzo al tanto dolore che c’è nel mondo, le persone hanno bisogno anche di foto come questa. Foto dolci, in grado di diffondere un po’ d’amore e di regalare a tutti un sorriso per affrontare la giornata.

Chissà quanti criminali ha catturato Chiqui quel giorno!