La storia straziante di oggi ha come protagonista un dolcissimo cagnolino che, ormai da qualche giorno, è immobile fuori dal portone di casa sua. Lui sta aspettando che la sua mamma torni, ma la verità è che lei se ne è andata per sempre. Qualcuno l’ha uccisa e lui ancora non lo sa. L’unica cosa positiva della vicenda è che un numero davvero grande di persone gentili si sta muovendo per migliorare la vita di quel povero cucciolo.

Negli ultimi giorni una particolare zona del mondo, il Messico, è stata devastata da una notizia sconvolgente. Alcuni killer, probabilmente della mafia o dei cartelli della droga, hanno brutalmente assassinato 4 giornalisti.

Tra questi ha perso la vita anche la reporter Lourdes Maldonado, di Tijuana. Gli assassini si sono introdotti nella sua casa di Tijuana e le hanno sparato uccidendola.

La notizia della morte della giornalista si è diffusa velocemente, provocando shock a tutti. Ma nei giorni successivi anche un’altra scena ha catturato l’attenzione e provocato tristezza a chiunque.

Alcuni abitanti di Tijuana, passando davanti alla casa di Maldonado, hanno notato che c’era questo cagnolino accovacciato davanti al portone, col muso triste mentre sembrava aspettare qualcuno.

Più avanti si è scoperto che quello era il cane proprio della giornalista. Probabilmente lui non sapeva e non si rendeva conto di quello che era successo alla sua adorata mamma. La aspettava ed era davvero convinto che prima o poi sarebbe tornata.

Una comunità intera sui mobilita per aiutare il cagnolino

Le foto scattate dai passanti, che ritraggono il cagnolino seduto davanti a quella casa completamente contornata di nastro giallo che delimita di solito le scene del crimine, sono diventate virali.

Tantissimi utenti di Reddit, Twitter, YouTube e Facebook hanno commentato la scena definendola come una delle più tristi mai viste. Ed hanno anche mostrato la loro preoccupazione riguardo al destino che toccherà adesso al povero cucciolo.

Altre foto mostrano una ragazza che mette del cibo e dell’acqua appena fuori dal nastro giallo. Immagini che mostrano come quel cucciolo non sia affatto solo.

Tutti si augurano che adesso le autorità competenti e il controllo animali della città facciano qualcosa di concreto per aiutarlo.