Davvero incredibile la storia del cucciolo Silver e del suo proprietario. I due si erano separati nel 2016 ad Albuquerque e cinque anni più tardi, nel 2021, un controllo animali a più di 2mila chilometri di distanza ha rintracciato il cucciolo e lo ha aiutato a tornare finalmente a casa sua.

Tutto è iniziato nel 2015, quando un uomo di Albuquerque, in New Mexico, ha adottato un cucciolo da un rifugio e lo ha portato a casa con se. In un anno i due hanno stretto un legame fortissimo, anche se Silver, questo il nome del cane, aveva il brutto vizio di continuare a scappare via di casa.

Dopo decine di fughe, in un periodo difficile, l’uomo ha deciso di non reclamarlo più e di lasciarlo andare per la sua strada.

Nel frattempo un rifugio locale lo aveva trovato e spedito a Washington DC, a più di 2000 km di distanza da casa sua. Tutto questo perché i volontari pensavano che da quelle parti avrebbe avuto più possibilità di trovare una famiglia per sempre.

Il piano effettivamente ha funzionato, visto che nel giro di pochissimo tempo il cucciolo aveva già trovato una casa confortevole in cui stare. Tutti erano convinti che la storia di vagabondaggio del cagnolino fosse terminata, ma non c’era nulla di più sbagliato.

Purtroppo Silver non aveva mai perso il suo vizio di scappare via di casa e nel 2021, 5 anni dopo la sua prima fuga dalla sua prima casa, la storia si è ripetuta ancora.

Silver torna nella sua vera e unica casa

Il controllo animali del Maryland che ha trovato Silver ha iniziato subito una ricerca dei suoi proprietari. Le prime informazioni emerse dal microchip erano abbastanza obsolete, quindi il supervisore che si occupava della vicenda ha dovuto scavare a fondo prima di trovare qualcosa di concreto.

Dopo giorni di ricerche, finalmente l’uomo è riuscito a rintracciare la famiglia originaria del cagnolino.

Alla telefonata, il proprietario incredulo non riusciva a credere che Silver fosse ancora vivo e che si trovasse così lontano da casa.

Tuttavia, l’uomo ha inteso quello come un chiaro segno del destino, accettando così all’istante di riaccoglierlo in casa.

Dopo un lungo viaggio in auto, il cucciolo e il suo papà si sono finalmente riuniti. Dopo qualche minuto di incertezze, il cagnolino ha riconosciuto suo padre e lo ha stretto nell’abbraccio più caloroso del mondo.