Questo simpatico cagnolino che distrugge le vesti del prete mentre l’uomo cerca di dire Messa ha sorpreso tutti da quando la sua storia ha fatto il giro del mondo. Il cucciolo vive con il prelato e condivide tutto quanto, anche i momenti più spirituali. Ma chissà perché quel giorno ha deciso di giocargli questo brutto scherzetto.

Zeus è un cucciolo semplicemente adorabile. Ed è anche malizioso. Vive insieme al prete Petronio de Miranda, nella regione di Angra dos Reis, comune del Brasile nello Stato di Rio de Janeiro, parte della mesoregione del Sul Fluminense e della microregione di Baía da Ilha Grande.

Il cucciolotto si è presentato un giorno nella struttura del Convento del Carmo, conquistando i cuori di tutti con la loro personalità unica. Il sacerdote spiega che Zeus è diventato un simbolo di speranza, di amore e di gentilezza, per poter portare buone notizie in un momento di pandemia così difficile da affrontare.

Il peloso è diventato famoso anche su internet, quando il sacerdote ha condiviso il momento in cui celebra la Messa e il cane si mette a mordicchiare i suoi abiti ecclesiastici. Vuole attirare la sua attenzione e non aveva alcuna intenzione di smettere.

Il cane è così malizioso che finisce per distruggere i suoi abiti. Ma il prete non si preoccupa e non si è minimamente immaginato di fermare il povero cagnolino. Il video e le immagini di quel momento sono diventati in breve tempo virali.

Cagnolino distrugge le vesti del prete e diventa una star sul web

Nelle fotografie e nelle registrazioni si vede Zeus disteso a terra, davanti al sacerdote. E poi mentre saltella in modo che lui possa vederlo. E non smetta mai di fargli le coccole, che lui adora più di ogni altra cosa.