Oggi vogliamo mostrarvi le immagini di un incredibile salvataggio avvenuto in Brasile che è stato ripreso dalle telecamere di alcuni passanti. Nel video si vedono i Vigili del Fuoco impegnati nel tirare fuori un povero cagnolino che, scivolando, era finito in fondo ad un profondo pozzo. Se sono riusciti nell’impresa, il merito è anche dello stesso cucciolo, che ha deciso di collaborare come un vero e bravissimo soccorritore di se stesso.

Credit: TVM – METROPOLES – YouTube

Ogni giorno, i proprietari di amici a quattro zampe pensano e dicono che i loro cuccioli sono dotati di un’intelligenza sbalorditiva e fuori dal comune. Tanti possono prendere queste persone per pazze, ma puntualmente capitano degli episodi che danno incredibilmente ragione a questi papà e mamme di animali domestici.

Era un giorno come un altro in Brasile, quando un passante ha sentito dei strani lamenti provenire dal fondo di un pozzo scoperto nella periferia della città. Quando il buon samaritano si è affacciato, è rimasto scioccato nel vedere che, in fondo a quella buca molto profonda, c’era un cagnolino intrappolato.

Quell’uomo non sapeva come ci fosse finito, ma ciò che era chiaro era che da solo non ce l’avrebbe mai fatta ad uscire. Così, impossibilitato lui stesso ad aiutarlo, ha deciso di contattare la stazione dei Vigili del Fuoco della città.

I pompieri, senza farselo ripetere due volte, si sono subito precipitati sul posto per verificare la situazione.

Il cagnolino finalmente in salvo

Credit: TVM – METROPOLES – YouTube

Il piano dei Vigili del Fuoco era quello di calarsi nella fossa con un’imbragatura, prenderlo in braccio e poi tirarlo fuori. Ma prima di calarsi giù, uno dei pompieri ha voluto fare un tentativo diverso.

Ho pensato di calare solo la corda. Magari il cucciolo avrebbe morso la fune e noi avremmo potuto tirarlo fuori evitando di scendere laggiù. Lui, addirittura, ha fatto qualcosa di migliore.

Invece di mordere la fune, il cucciolo ha infilato la testa e una zampa nel cappio che i pompieri avevano creato. Ha capito da solo che quella era un’imbragatura e che così si sarebbe salvato.

Credit: TVM – METROPOLES – YouTube

Una scena davvero esilarante che è stata ripresa in un video, poi pubblicato su internet. In migliaia si sono emozionati nel vedere quelle immagini e hanno deciso di condividere quella clip con i loro amici. Fallo anche tu!