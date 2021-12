Questa è la bellissima e commovente storia di un dolce cagnolino che si prende cura di un cucciolo. Lo aveva già aiutato a sopravvivere, come ha raccontato la fondatrice del centro di salvataggio per animali Sky Sanctuary Rescue , Elli Smith. Ma ha deciso di fare molto di più per questo cucciolo salvato, che altrimenti sarebbe stato soppresso se fosse finito in un altro canile.

Fonte foto da Instagram di skysanctuaryrescue

Una donna si è rivolta all’associazione in cerca di aiuto, perché il cane non si muoveva. Lo aveva portato in un altro rifugio, ma gli avevano detto che la loro soluzione era l’eutanasia. E così hanno deciso di portarlo dal loro veterinario per controllare il suo stato di salute.

Penelope, questo il nome del cane, aveva solo 3 settimane di vita ed era ricoperta di zecche. Aveva bisogno di una trasfusione di sangue urgente. Il cane Murphy era pronto per darle il sangue di cui aveva bisogno. La moglie del veterinario lo ha portato subito alla clinica veterinaria.

Con poche siringhe di sangue a Murphy per riportare in vita Penelope, in pochi minuti tutti poterono notare il suo miglioramento.

Potresti letteralmente vedere il colore tornare alle sue gengive e la vita ai suoi occhi. È stato un momento molto speciale. Immagino che Penelope sia grata a Murphy… è il suo eroe.

Il bello è che da quando Murphy ha dato del sangue a Penelope i due sono diventati inseparabili. E il dolce cagnolone ha iniziato a prendersi cura di lei, prendendola sotto la sua ala protettrice.

Fonte foto da Instagram di skysanctuaryrescue

Cagnolino si prende cura di un cucciolo con tanto amore

Rachel Hendricks, direttrice di Pet Urgent Care, ha portato a casa Penelope per prendersi cura di lei. Tra l’altro la donna lavorava per liberare 25 cani da condizioni terribili. E indovinate un po’? Tra questi c’era Petunia, la mamma di Penelope.

Fonte foto da Instagram di skysanctuaryrescue

Madre e figlia si sono ritrovate. Petunia può ringraziare Murphy per aver aiutato sua figlia Penelope a lotta per la vita. Oggi le due cagnoline vivono in una casa adottiva aspettando la loro famiglia per sempre!