Ogni animale merita di avere il suo lieto fine e soprattutto di avere una famiglia umana disposta ad amarlo. Quella di oggi è la storia di una gattina chiamata Midas, che nonostante abbia una particolarità insolita, ha già trovato una famiglia disposta ad adottarla.

Questa vicenda è diventata in fretta virale sul web ed in tanti si sono interessati alla piccolina e a tutto ciò che accade nella sua vita. Ha molti follower sulla sua pagina Instagram, che seguono le sue molteplici avventure.

Midas quando è venuta al mondo aveva una particolarità totalmente diversa da quella dei suoi fratellini a quattro zampe. Qualcosa che era raro vedere. Aveva 4 orecchie.

I suoi amici umani sapevano che non potevano tenerla, perché già avevano la sua mamma a quattro zampe. Però avevano paura che non avrebbe mai trovato la casa perfetta per lei.

Inoltre, erano molto spaventati poiché credevano che chi l’avrebbe adottata, l’avrebbe poi utilizzata solo per i suoi scopi e non per donarle l’amore e le cure di aveva bisogno. La situazione che stavano vivendo era davvero particolare ed insolita.

La bellissima adozione della piccola Midas

Un gruppo di volontari si sono interessati alla vicenda di questa dolce gattina. Infatti hanno pubblicato la sua storia sulla loro pagina Facebook. Il loro scopo era proprio quello di riuscire ad aiutarla.

Per fortuna grazie al loro appello, è arrivato il lieto fine che tutti speravano. Una famiglia amorevole, già nota all’associazione per aver adottato 2 cani randagi, ha deciso di farsi avanti per adottarla.

Sin da subito si sono mostrati dolci e gentili nei suoi confronti. Per questo i ragazzi hanno capito che erano gli amici umani perfetti per lei. Midas molto spesso va dal veterinario per dei controlli, poiché ha bisogno di tenere sotto controllo la sua situazione.