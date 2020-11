Caki è una mamma gatto salvata da una meravigliosa famiglia. Viveva in un tubo di scarico, magra, disidratata e incinta. Un giorno, la figlia di 10 anni di una donna di nome Jamie Myers, è tornata a casa raccontando alla sua famiglia di aver visto un gatto randagio in difficoltà e ha pregato la sua mamma e il suo papà di aiutarlo.

Guidati dal loro grande amore per gli animali e davanti agli occhi tristi della loro bambina, i genitori hanno deciso di cercare quel gatto.

Siamo corsi sulla strada indicata da nostra figlia e abbiamo iniziato a cercare il gatto. Dopo centinaia di metri, abbiamo visto due occhietti che ci guardavano da dentro un tubo di scolo.

La gatta era terrorizzata e si rifugiava in quel tubo, ma quello non era affatto un posto sicuro per lei. Jemie e sua figlia hanno provato a convincerla ad uscire, ma era troppo spaventata. Così hanno deciso di provare ad attirarla con del cibo. L’idea ha funzionato al primo tentativo, la micia aveva così fame che non è riuscita a resistere.

Penso sia stato il salvataggio più semplice mai avvenuto nella storia. Abbiamo lasciato la scatoletta di cibo fuori e lei non ha esitato a mangiare. È uscita subito e ci ha mostrato quanto fosse affamata, bella e mortalmente magra.

Dopo aver capito che poteva fidarsi di quelle persone, Caki ha deciso di seguirle e di affidarsi alle loro cure.

Ci ha permesso di prenderla e portarla al nostro camper dove è rimasta per il fine settimana. Non ha esitato a dormire nel letto e a rannicchiarsi sul divano con noi e sembrava molto grata di essere stata salvata.

Il bellissimo regalo di mamma Caki

Posted by Jamie Myers on Wednesday, September 2, 2020 Credit: FACEBOOK / JAMIE MYERS

Nei giorni successivi, Caki ha condiviso il suo meraviglioso segreto con la famiglia. Ha dato alla luce sei bellissimi micetti. Ormai aveva trovato la sua casa e sapeva di affidarli in mani sicure.

Jamie e la sua famiglia l’hanno aiutata a prendersi cura dei suoi piccoli e anche a nutrirli, dopo essersi resi conto che mamma gatto aveva poco latte.

Una mamma perfetta, non saprei come altro definirla. Sapeva sempre dove fossero i suoi figli e ha fatto del suo meglio per loro.

Caki ha insegnato ai suoi gattini a mangiare e bere acqua e quando sono diventati abbastanza grandi da non avere più bisogno di lei, la famiglia ha trovato una casa amorevole per ognuno di loro.