Vi siete mai chiesti cosa provi un cane abbandonato, nel momento in cui capisce che la persona che più ha amato in tutta la sua vita, ha tradito la sua fiducia e il suo amore? Il cucciolo che vedete nelle foto, è stato gettato dal suo ex proprietario nei pressi di un cantiere.

Credit: AnimalSTEP Official

Per giorni, il cucciolo è rimasto senza cibo e senza acqua, a vagare nei pressi di quel cantiere, sperando che la persona che lo aveva lasciato lì cambiasse idea e tornasse a prenderlo.

Quando si è reso conto che ciò non sarebbe mai accaduto e arrivato al limite delle sue forze, il cane abbandonato si è accasciato a terra, esausto.

Il destino aveva però altri piani per lui. Un passante ha notato le sue condizioni ed ha lanciato l’allarme al rifugio del posto. In breve tempo, i volontari hanno raggiunto il punto indicato e hanno portato in salvo l’animale.

Quando ci ha visti, si è lasciato avvicinare senza mostrare alcuna reazione. Una volta arrivati al rifugio, però, il suo comportamento è cambiato.

Il comportamento del cane abbandonato dopo l’arrivo al rifugio

Credit video: AnimalSTEP Official – YouTube

Una volta raggiunto il rifugio, il cane abbandonato ha iniziato a comportarsi in modo aggressivo. Non permetteva a nessuno di avvicinarsi a lui e ogni volta che qualcuno cercava di accarezzarlo, mostrava i denti.

La maggior parte dei volontari aveva paura e non aveva intenzione di insistere, ma uno di loro no. Uno di loro aveva capito che il suo modo di reagire, era una conseguenza della sua enorme paura.

Credit: AnimalSTEP Official

Per giorni, ha lavorato con il cane, cercando di guadagnare la sua fiducia e dimostrandogli che nessuno voleva fargli del male. Alla fine, non solo il cucciolo gli ha permesso di avvicinarsi, ma si è fidato di ogni persona che il volontario gli ha indicato.

Accettati tutti i volontari, bisognava lavorare ancora prima di poter cercare una famiglia per il cucciolo. Ma proprio quando i ragazzi non se lo aspettavano, una famiglia ha varcato la soglia della porta del rifugio e si è interessata proprio a quel cane. I volontari hanno spiegato la situazione, ma quelle persone erano disposte ad aiutarlo.

Credit: AnimalSTEP Official