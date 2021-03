Camera di sicurezza mostra cosa fa un cane quando vede che il suo amico è caduto nell’acqua gelata della piscina (VIDEO)

I cani sanno spiegarci alla perfezione cosa voglia dire essere amici. Significa esserci sempre per l’altro, nella buona e nella cattiva sorte. E quando l’amico è in difficoltà bisogna fare di tutto per poterlo aiutare. Come la storia del cucciolo che aiuta l’amico che nel ghiaccio sta affondando sempre più. Il tutto ripreso dalle telecamere di sorveglianza della casa.

Fonte Pixabay

Questa incredibile storia ci arriva dagli Stati Uniti d’America, dove le basse temperature hanno causato non pochi danni alle persone. Anche gli animali sono stati colpiti da freddo e gelo e spesso hanno addirittura rischiato di perdere la vita.

I rischi sono molti, sia per gli animali randagi sia per quelli che vivono in casa. Le autorità hanno anche fornito suggerimenti in questo senso, per fare in particolare attenzione alle piscine gelate, che potrebbero trarre in inganno. Come è successo ai due cagnoloni protagonisti della storia che vi raccontiamo oggi.

Lo sa bene Dan Holmes che si trovava fuori nello spazio aperto della sua casa in Texas. Era insieme ai suoi cani che volevano giocare nella neve. A un certo punto uno dei due cagnolini, Christi, ha deciso di avventurarsi a fare una fare una passeggiata sulla piscina che sembrava ghiacciata.

Mentre Christi camminava sul ghiaccio, però, non si rendeva conto del pericolo che stava attraversando. Perché il mantello era troppo sottile e non riusciva a sopportare il peso del cane, che in pochi secondi era caduto nell’acqua gelata.

Cucciolo aiuta l’amico caduto nella piscina ghiacciata di casa

L’incidente è stato registrato in un video che ci mostra il momento esatto in cui il cane è caduto in acqua, mentre suo fratello si è messo a cercare aiuto. L’altro cane non osa camminare sul ghiaccio, ma attira l’attenzione del proprietario che interviene per salvarlo.

Christi è stato fortunato, perché il suo papà umano era lì e lo ha visto. Senza esitazione Dan si è buttato nella piscina di acqua ghiacciata per salvare il cucciolo, che per fortuna sta bene.