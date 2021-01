Terribile scontro tra auto a Potenza. A causa del ghiaccio due mezzi si sono scontrati e purtroppo l’incidente è stato mortale per una donna e per il figlio di 19 anni che viaggiavano a bordo di una delle due macchine coinvolte in questo disastro stradale. L’incidente è avvenuto sulla tangenziale nord di Potenza, che collega Piani del Mattino alla 658 Potenza Melfi.

L’incidente ha avuto luogo domenica 3 gennaio 2021 sulla tangenziale nord di Potenza. Probabilmente a causa del ghiaccio presente sul manto stradale, due auto si sono improvvisamente scontrate, causando la morte di due persone.

L’incidente mortale in Basilicata ha avuto luogo tra due auto e un furgone, che sono usciti improvvisamente di strada.

Una strada ghiacciata, che non ha dato scampo a Pompea Allegretti, una donna di 58 anni, dottoressa, e Salvatore Raimondi, il figlio di 19 anni.

Il ragazzo stava accompagnando la mamma alla postazione della guardia medica di Filiano, dove avrebbe dovuto lavorare quel giorno. Poi il terribile impatto, che ha causato la morte di madre e figlio.

A nulla sono valsi i soccorsi del 118 e dei sanitari, subito intervenuti sul luogo dell’incidente. La donna è morta sul colpo. Mentre il figlio di soli 19 anni poco dopo il suo ricovero nel reparto di rianimazione. Sul posto anche i vigili del fuoco di Potenza, per estrarre i corpi dalle lamiere.

Scontro tra auto a Potenza, la ricostruzione della dinamica dell’incidente

Probabilmente l’incidente che ha avuto luogo sulla tangenziale nord di Potenza, che collega Piani del Mattino alla 658 Potenza Melfi, è stato provocato da una ghiacciata che ha reso il manto stradale scivoloso e pericoloso.

L’impatto ha avuto luogo tra un camioncino Iveco, una Fiat 16 e una Lancia Y. Madre e figlio viaggiavano insieme sulla Fiat. E l’impatto è stato mortale.

La comunità locale è in lutto: la donna era molto conosciuta a Filiano.