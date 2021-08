C’è un camionista che dà da mangiare ai cani randagi giorno dopo giorno. Ferma il suo camion, tira fuori delle crocchette speciali che porta sempre con se e si ferma a dare una mano alle povere creature in difficoltà che vivono di stenti in mezzo a una strada. La sua storia ha fatto il giro del mondo ed è un gesto di solidarietà che dobbiamo condividere.

Beto Bravo è un uomo che lavora come camionista. Vive nella città di Salamanca, nello stato messicano di Guanajuato. Tutti in zona lo conoscono per il suo grande amore per gli animali, che non dimostra solo a parole, ma anche con fatti concreti che fanno davvero la differenza nella vita di poveri cuccioli di strada.

Beto Bravo sa come deve agire per dar loro una mano. Sa quanto è importante offrire un sostegno ai più deboli e vulnerabili della società. Il camionista dimostra che con semplici gesti si può davvero fare molto per povere anime che la società ha messo in un angolo, ma che hanno diritto a una vita dignitosa.

Sui social sono state diffuse delle foto che immortalano Beto alle prese con gruppi di cani affamati e assetati. L’autista arriva, ferma il suo mezzo e gli dà un ppo’ di cibo, tirando fuori delle crocchette che ha comprato appositamente per loro.

I cani sembrano quasi riconoscerlo, perché lo accolgono come uno di famiglia, anzi, come un vero e proprio eroe. Si vede che non è assolutamente la prima volta che compie un gesto così pieno di amore e di altruismo nei confronti di poveri animali in difficoltà.

Camionista dà da mangiare ai cani che incontra per strada

La nobile azione è avvenuta nella città di Salamanca, Guanajuato, nel paese azteco,. Qui l’autista identificato come Beto Bravo è stato sorpreso da questi animali pelosi e non ha esitato ad aiutarli con qualcosa da mangiare.

Altre persone che vivono nella sua stessa città hanno affermato che non è la prima volta che il camionista si ferma per dare da mangiare agli animali randagi. Pare che porti quasi sempre con se un sacchettino di crocchette per tutti i randagi che incontra per strada, molti dei quali lo conoscono già.