La donna è stata vista più volte avvicinandosi agli animali randagi nella discarica. Cosa faceva

Gli animali randagi nella discarica possono contare su un angelo custode che è sempre al loro fianco. C’è una donna che ogni giorno si prende cura di ogni loro necessità: non solo porta da mangiare cibo fresco e sano, ma si prende anche del tempo per coccolarli e dar loro quell’affetto che assolutamente non mancherà mai.

Fonte Pixabay

Margareth Medeiros è una donna di 49 anni che ogni giorno si reca in una discarica che si trova nella città di Ipueira, all’interno del Rio Grande do Norte, in Brasile. Qui ci sono una quarantina di animali randagi che vivono nelle peggiori condizioni.

La donna ogni giorno porta loro cibo e acqua, per permettere a cani e gatti di poter almeno sopravvivere in maniera dignitosa. Li tratta tutti come se fossero suoi figli e si ferma anche a coccolarli e dar loro un po’ di conforto quando serve.

La donna dice sempre di farlo perché per tutti gli animali prova un amore incondizionato. Non potendoli aiutare in alcun modo, ogni giorno Margareth Medeiros compra del cibo, utilizzando i soldi che guadagna lavorando nella chiesa della comunità.

Margareth Medeiros non è da sola a prendersi cura di loro, perché anche suo figlio Acacio dà una mano come può. Gli dà ogni tanto dei soldi, quando è in grado di aiutarla economicamente. E la accompagna nelle sue visite quotidiane in discarica.

Animali randagi nella discarica, il grazie si legge nei loro occhi

Quando queste povere creature li vedono arrivare, sono al settimo cielo. E la gioia è palpabile nell’aria. Anche perché Margareth Medeiros li tratta davvero come se fossero figli, visto che ha dato un nome a ognuno di loro.

Margareth Medeiros vorrebbe adottarli tutti, anche se vive già con 5 cani e 3 gatti a casa sua. Sarebbero più al sicuro se avessero una casa per sempre.