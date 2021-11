Dal Brasile ci arriva una bellissima storia di salvataggi eroici da parte di un uomo di buon cuore che dimostra di avere una grande sensibilità verso chi ha più bisogno del suo aiuto. Il camionista si è impegnato per salvare i cuccioli abbandonati per strada, che da soli non ce la farebbero mai a cavarsela da sola, tra i mille pericoli di una vita da randagi.

Fonte foto da video TikTok di danny815646877539

Il 10 settembre scorso, Daniel Antunes, un camionista, ha deciso di condividere sui suoi social network un video eroico che lo riguarda in prima persona. Ha salvato tre cuccioli indifesi che erano stati abbandonati sul ciglio della strada.

Queste piccole creature indifese erano sole al mondo. Non c’era nessuno che si prendesse cura di loro. Per fortuna ci sono ancora delle persone di buon cuore là fuori, proprio come il camionista, che ha deciso di dare una mano a questi cucciolotti in cerca di aiuto.

Daniel Antunes è una persona davvero molto generosa. Quando ha visto i tre cuccioli abbandonati, non ci ha pensato su due volte e ha fermato il camion per portarli in salvo.

Stava arrivando da una strada serrata e stava per immettersi in una strada asfaltata, quando sul ciglio ha visto una borsa abbandonata e di fianco a loro i poveri animaletti abbandonati da qualcuno.

Fonte foto da video TikTok di danny815646877539

Il salvataggio dei poveri cuccioli abbandonati per strada

L’uomo ha subito parcheggiato il suo mezzo pesante e ha deciso di dare una mano a quei cucciolotti in evidente difficoltà e bisognosi di un amico.

Fonte foto da video TikTok di danny815646877539

Li ha salvati e li ha portati da un veterinario, che subito ha eseguito tutte le visite del caso. Per fortuna Daniel è intervenuto in tempo: da soli non sarebbero mai sopravvissuti.