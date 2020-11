Cane con le zampe storte riesce a camminare in un modo incredibile

Questo dolce e adorabile cane con le zampe storte ha un modo davvero molto particolar di camminare. Purtroppo per lui la vita non è stata facile. Ha dovuto lottare fin dalla nascita. Eppure ha trovato un modo semplicemente sorprendente, che fa impazzire il suo proprietario, per potersi muovere.

Il piccolo cucciolotto ha escogitato un metodo per camminare sulle zampe posteriori, proprio come fanno i suoi amici umani. E in parte è merito del suo miglior amico bipede.

Un video di TikTok pubblicato in seguito su Facebook ha mostrato un cucciolo che è in grado di camminare su due zampe, proprio come facciamo noi.

Il piccolo, purtroppo, è nato con un difetto piuttosto evidente. Ha le zampe anteriori completamente storte, che gli impediscono di camminare come farebbe qualsiasi quadrupede. Non riesce a muoversi come un cane. Ma questo non lo ha limitato nella vita.

Nonostante questo disturbo molto evidente e invalidante, i proprietari hanno deciso di assecondarlo nel suo modo di camminare.

Il cucciolo ha appreso un’abilità così straordinaria nel muoversi in quel modo, che va velocissimo. E tutti si girano a guardare quello strano cagnolino che per i marciapiedi si aggira camminando come se fosse un essere umano.

Fonte Pixabay

Il video del cane con le zampe storte ha commosso tutto il web

La storia di questo cagnolino ha commosso tutti quanti. Perché ci dimostra che nulla è impossibile. Basta volerle le cose perché accadano. E quando questo avviene è semplicemente straordinario. Tutto merito suo e anche dei suoi proprietari umani che l’hanno assecondato e aiutato a trovare la sua strada nonostante la disabilità fisica.

Fonte YouTube Vincent Depu

Per i cuccioli disabili non è facile adattarsi a un mondo che sembra impossibile da vivere. Ma con il supporto giusto niente lo è. E tutto diventa più semplice e più bello.