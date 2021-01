Cane abbaia al motociclista finché il ragazzo non si decide a seguirlo e trova un neonato abbandonato

Il cane abbaia al motociclista per attirare l'attenzione: c'è una vita da salvare

Il cane abbaia al motociclista con estrema insistenza. Sembra proprio voler attirare la sua attenzione a tutti i costi, come se fosse una questione di vita di morte. E così era. Perché quel cane randagio, abituato a vivere per le strade delle Filippine, aveva una buona ragione per essere agitato: c’era un bambino da salvare.

Fonte Pixabay

Alla fine di dicembre, Junrell Fuentes Revilla si trovava in sella alla sua moto sulle montagne nelle Filippine vicino a Cebu, una provincia delle Filippine nella regione del Visayas centrale. Quando all’improvviso un cane ha cominciato ad abbaiare nella sua direzione, sembra volesse chiamarlo.

Il randagio continuava ad abbaiare con insistenza, cercando di attirare l’attenzione di Junrell Fuentes Revilla. Il motociclista ha deciso di seguire il suo istinto, è sceso dalla sua motocicletta e si avvicinato al cagnolino.

Il cane ha letteralmente accompagnato in una discarica e poi verso un piccolo fagottino che si agitava al suo interno. Il motociclista non poteva credere ai suoi occhi: c’era un bambino avvolto in un asciugamano marrone.

Era un luogo isolato, in cima alla montagna, come c’era finito lì quel neonato? Non c’era tempo di pensare: il ragazzo ha portato il piccolo alla stazione di polizia dove è intervenuto il Dipartimento della previdenza sociale.

Cane abbaia al motociclista e salva un neonato

Grazie all’intervento del cane, il piccolo è stato salvato appena in tempo. E per fortuna stava benone. Alcuni volontari di Hope for Strays sono andati sulle montagne sperando di trovare il cucciolo.

E invece hanno trovato il proprietario di Blacky: non era un randagio, aveva una famiglia amorevole, che si prendeva cura di molti altri cani.

Dopo la storia del salvataggio del neonato, molti cittadini hanno voluto dare una mano alla sua famiglia per prendersi cura di tutti i cani di casa. E anche al neonato che lui ha contribuito a salvare.