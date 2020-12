Un cane chiamato Bruno, purtroppo, nella sua vita non ha mai trovato l’amore o delle persone disposte a donargli ciò di cui aveva bisogno. Quello che doveva essere il suo amico umano, lo ha solo utilizzato per i suoi scopi e quando ha capito che non era più utile, ha deciso di abbandonarlo. Non voleva averlo più nella sua abitazione.

CREDIT: SIDEWALK SPECIALS

La vita di questo cucciolo a quattro zampe, non è stata affatto semplice. L’uomo ha deciso di adottarlo, quando aveva solamente pochi mesi di vita. Insieme a lui, ha preso anche un altro cane.

Negli anni in cui li ha tenuti nella sua casa, li ha solo maltrattati e trascurati. Non si è mai curato della loro situazione, anzi si divertiva a fargli del male ed a vederli soffrire.

Un giorno, ha deciso di abbandonarli per sempre. Li ha messi in macchina e li ha portati nel rifugio di Sidewalk Specials. I volontari quando li hanno visti, sono rimasti sconvolti dalle loro condizioni di salute.

CREDIT: SIDEWALK SPECIALS

Entrambi i cuccioli erano molto magri. Avevano ferite e lesioni su tutto il corpo. Bruno aveva lo sguardo triste e spento. Solitamente i cani che hanno vissuto maltrattamenti, sono diffidenti ed hanno sempre il terrore degli esseri umani, ma questo cane in realtà non era come tutti gli altri.

Lui desiderava solo ricevere l’amore e le attenzioni che non ha mai avuto nella sua vita. Il suo fratellino a quattro zampe, purtroppo ha perso la vita pochi giorni dopo essere arrivato nel rifugio. Non è riuscito a sopravvivere a tutti traumi che aveva subito.

La guarigione di Bruno

CREDIT: SIDEWALK SPECIALS

I volontari, vista la situazione del cagnolino, sin da subito hanno fatto il possibile per aiutarlo a guarire. Lo hanno sottoposto a tutte le cure e a tutti i trattamenti necessari. Una donna, quando ha letto la sua storia sul web, ha deciso di andare a conoscerlo subito.

Bruno si è follemente innamorato di questa signora ed infatti, per i ragazzi è stato lui a scegliere la sua nuova amica umana. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

CREDIT: SIDEWALK SPECIALS

Ora il cucciolo vive nella sua nuova casa, circondato dall’amore e dalle attenzioni che merita. Purtroppo a causa dei traumi che ha subito nella sua vita, la notte riesce ad addormentarsi solo se è appoggiato sul grembo della donna. Piano piano però, sta dimenticando tutto ciò che ha vissuto in passato.