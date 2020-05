Cane abbaia dolcemente per non svegliare la nonna Per non svegliare la nonna, il cane si mette ad abbaiare dolcemente e a bassa voce

Fubà è un cagnolino molto intelligente, che sa ascoltare la sua amica umana quando gli dice qualcosa di importante. Come in questa occasione, nella quale gli è stato detto di abbaiare molto piano, senza far rumore, per non svegliare la nonna che stava dormendo.

Daniela è la mamma umana di Fubà, un cagnolino meticcio che è stato salvato dalla strada e ora vive una vita felice con la sua nuova famiglia. Di recente Fubà è diventato popolare sui social network per un video che è ben presto diventato virale: Fubà capisce perfettamente quello che gli dice la sua proprietaria e obbedisce senza protestare.

Fubà, infatti, all’improvviso mentre è in casa si mette ad abbaiare. Ma Daniela gli dice di fare piano, perché, come si vede dietro, c’è la nonna che dorme beatamente sul divano. E lui non la deve assolutamente svegliare. E così Fubà obbedisce e quando deve abbaiare lo fa piano e dolcemente.

Fubà è stata adottata nel 2016 e da allora la sua vita è cambiata. L’anno successivo, nel 2017, è arrivato anche un altro cane, una sorellina di nome Chiquinha. E da allora la famiglia è davvero al completo. Soprattutto la casa è piena d’amore con due cagnolini come loro.

I due vanno d’accordo e si amano alla follia. Così come amano tutti i componenti della famiglia umana, compresa la loro nonnina, che adora farsi dei pisolini anche se fuori è giorno pieno. Del resto anche Fubà e Chiquinha lo fanno spesso.

Ma quello che fa più riflettere è il rispetto che questi cani hanno per i loro amici a due zampe. Non appena a Fubà viene detto di non abbaiare e gli viene spiegato il motivo, lui non batte ciglio.

Davvero un cagnolino ben educato che vuole bene alla sua nonnina, che si merita un bel riposino ogni tanto!