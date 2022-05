Si chiama Pongo il povero cane abbandonato a Catania nell’immondizia. Ha un viso dolce, occhi buoni, un carattere adorabile. Eppure qualcuno ha pensato di disfarsi di lui nel peggiore dei modi, gettandolo via come se fosse un rifiuto, un oggetto di cui sbarazzarsi senza pensarci più. Ecco la storia del salvataggio del dolce Pongo.

Fonte foto da Pixabay

Per fortuna Pongo era vivo nel sacco della spazzatura dove alcuni volontari lo hanno trovato a Catania. Il piccolino dovrebbe avere intorno ai 6 mesi e pesa 11 chili. Ha una bellissima pelliccia color miele, che cambia a seconda della luce.

I suoi occhi color nocciola sono dolcissimi, penetranti, raccontano una storia triste, quella dell’abbandono, ma rappresentano anche la speranza di chi sa che ora è in buone mani. Quando Pongo ti guarda il cuore si scioglie e non puoi fare a meno di coccolarlo per farlo sentire finalmente al sicuro.

Pongo continua a scodinzolare e ad avere fiducia negli esseri umani, nonostante il trauma subito. Ma lui ha il cuore dopo e sembra aver perdonato chi lo ha rinchiuso in un sacchetto destinato a morire. Grazie alla sua bontà è già pronto ad iniziare una nuova vita, con una famiglia che sia questa volta per sempre.

Il cucciolo si trova oggi con i volontari, che lo stanno curando e coccolando per non fargli mancare niente. Ma là fuori sicuramente c’è una famiglia amorevole pronta ad accogliere il piccolo Pongo, che non chiede altro che un po’ di affetto, quello che forse gli è stato negato nei suoi primi mesi di vita.

Cane abbandonato a Catania nell’immondizia: pronto per essere adottato

Il cane aspetta di trovare una casa per sempre. Non sarà difficile visto che è amorevole e adorabile.

Per maggiori informazioni puoi contattare chi si sta prendendo cura di Pongo: Bianca 348.9317891, Giorgia Scuderi (educatrice cinofila) 349.5133056.