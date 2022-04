Questa è la storia di Lilly e Bill, due cani anziani e malati che sono stati abbandonati dalla famiglia ed erano disperati, perché non avevano più nessuno al mondo che si prendesse cura di loro. Per fortuna però questa è una storia a lieto fine, perché Lilly e Bill oggi possono vivere sereni nella loro nuova casa per sempre.

Lilly ha 21 anni, Bill ha 13 anni. Hanno sempre vissuto insieme alla loro famiglia che li amava sopra ogni altra cosa, ma a un certo punto, non si sa perché, ha deciso di abbandonarli, lasciarli soli, proprio quando avevano maggiore bisogno di cure, sostegno, amore.

I proprietari hanno portato Lilly e Bill nel canile intercomunale di Modena. Era molto anziani, con gravi problemi di salute. Si sono sbarazzati di loro come se fossero un oggetto vecchio di cui disfarsi. Non sono più tornati indietro a prenderli.

Lilly è la più anziana. Ha 21 anni, è una meticcia e non ha un occhio. Inoltre è cardiopatica e soffre di insufficienza renale. Al rifugio lo hanno dovuto scoprire da soli, perché i proprietari non li hanno informati sulle loro condizioni di salute.

La famiglia ha detto che non riusciva più a pendersi cura di loro, visto che erano anziani. Anche Bill sta male ed è in là con gli anni. I veterinari hanno scoperto che ha una dermatite e problemi ai denti. Insieme fino all’ultimo temevano di dover trascorrere gli ultimi anni della vita in un canile.

Cani anziani e malati abbandonati dalla famiglia per fortuna adottati da persone di buon cuore

Abbiamo trovato una splendida famiglia che li ha adottati entrambi, e per noi è stata una gioia immensa. Purtroppo ultimamente davvero troppi cani anziani stanno arrivando in struttura dopo una vita intera passata in famiglia. Cani che si trovano improvvisamente a dover affrontare la vita in un box, senza più un riferimento, proprio nel momento più fragile della loro vita.

Ora Lilly e Bill sono felici nella loro nuova casa insieme e questo è quello che conta. Adottare un cane da un canile è un gesto d’amore. E adottare un cane anziano lo è ancora di più, pensaci.