La storia di questo cane abbandonato si è diffusa sui social nelle ultime ore. È stato trovato solo e in gravi condizioni in un cantiere. Un posto molto noto nella zona, per via dei frequenti abbandoni.

Quando un passante si è reso conto che quel cucciolo non si muoveva, ha capito di dover intervenire. Prima lo ha coperto con il suo cappotto e poi ha lanciato l’allarme ai volontari di un’associazione locale.

I ragazzi si sono recati sul posto ed hanno subito portato il cane abbandonato dal veterinario. Aveva le zampe posteriori fratturate, probabilmente una macchina lo aveva investito o la sua famiglia lo aveva abbandonato per non farsi carico delle spese mediche.

Il cane abbandonato ha bisogno di un intervento

Il cucciolo oggi si trova ancora nella clinica veterinaria ed ha bisogno di essere sottoposto ad un costoso intervento chirurgico. I soccorritori hanno lanciato una raccolta fondi e sono certi che grazie al grande cuore di tante persone amanti degli animali, riusciranno a regalare a questo amico a quattro zampe la sua seconda possibilità di essere felice.

Noi non vediamo l’ora di vedere i suoi nuovi aggiornamenti e di vederlo scorrazzare felice in una casa amorevole.

L’importanza dei volontari

Ancora una volta vogliamo sottolineare quanto sia importante la figura dei volontari. Queste persone intervengono in aiuto degli amici animali, senza secondi fini. Anzi, spesso rimettendoci anche molti soldi. Ma a loro non importa, perché quando vedono quelle code tornare a scodinzolare felici, vengono ripagati di ogni cosa.

In ogni parte del mondo, i volontari regalano una casa e delle cure a animali domestici abbandonati dalle loro famiglie, maltrattati o anche nati per strada. Insegnano loro ad avere di nuovo fiducia nel genere umano e che non esistono solo persone cattive.

Poi si occupano di regalare una casa ad ognuno di loro, ma prima si assicurano di consegnarli nelle mani giuste.