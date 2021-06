Un salvataggio davvero commovente è avvenuto poco tempo fa. Un gruppo di volontari hanno salvato un cane randagio chiamato Pretzel, che aveva un contenitore di plastica incastrato in testa. Per fortuna ora sta bene ed ha avuto il lieto fine che tutti speravano. Ha trovato una casa adottiva.

CREDIT: FACEBOOK

Tutto è iniziato quando gli abitanti di un quartiere di Radium Springs, in Georgia, hanno notato questo povero randagio in difficoltà.

Aveva un contenitore di plastica incastrato in testa, ma non voleva farsi toccare da nessuno. Probabilmente a causa di ciò che aveva vissuto nella sua vita in strada, non si fidava degli esseri umani.

Quelle persone erano spaventate, poiché credevano che avrebbe perso la vita ed è per questo che hanno allertato i volontari di Cherished K-9 All Breed Rescue. I ragazzi nel sentire la gravità della vicenda sono andati subito sul posto.

CREDIT: FACEBOOK

Hanno lavorato per diverse ore prima di riuscire ad avvicinare Pretzel. Tuttavia, grazie al loro impegno e alla loro tenacia, sono riusciti nel loro obiettivo. Hanno liberato il cane, che era disidratato e malnutrito.

I volontari subito dopo lo hanno portato nel loro rifugio e si sono presi cura di lui per settimane. La storia di questo cucciolo, visto ciò che aveva vissuto, è diventata in fretta virale sul web.

Il lieto fine del piccolo Pretzel

Il cagnolino ha ricevuto tutte le cure ed i trattamenti di cui aveva bisogno. Infatti è tornato a stare bene nel giro di poco tempo. È proprio a questo punto che i volontari hanno deciso di fare gli annunci per la sua adozione.

Tutti credevano che avrebbe ricevuto tantissime richieste, vista la popolarità che ha avuto sui social, ma la realtà è stata diversa da ciò che credevano. Nessuno si è fatto avanti per adottare questo cucciolo.

CREDIT: FACEBOOK

Uno dei volontari che ha fatto parte del suo salvataggio, Kirk Kirkpatrick, ha deciso di prenderlo in affidamento. Voleva vedere come avrebbero reagito i suoi cani, con un nuovo fratellino a quattro zampe. Per fortuna Pretzel si è adattato in fretta e, alla fine, la famiglia ha deciso di adottarlo per sempre.