Cane abbandonato corre dietro il suo proprietario

Il cane abbandonato corre dietro l’auto in fuga del suo proprietario. Questo perché non riesce a capacitarsi del fatto che non sia a bordo insieme a lui. Possibile che si sia dimenticato di farlo salire? E allora perché non si ferma vedendolo lì agitarsi nel tentativo di farsi notare? Un’altra triste storia di un abbandono di creature innocenti.

Questa storia ci arriva da Varginha, comune del Brasile nello Stato del Minas Gerais, parte della mesoregione del Sul e Sudoeste de Minas e della microregione di Varginha. In Avenida Princesa do Sul un automobilista ha ripreso una scena straziante.

Nelle immagini condivise poi sui social si vede il povero cucciolo disperato abbandonato in strada in un luogo molto trafficato della città. Il cane sembra non volersi arrendere e corre dietro l’auto di famiglia nella speranza di essere accolto.

Il video è stato registrato dal conducente di un’altra auto nella mattinata di domenica 29 novembre, poco prima dell’inizio delle vacanze di dicembre che si festeggiano in Brasile.

Il conducente è anche riuscito a prendere la targa e sicuramente avrà denunciato l’accaduto per tentare di risalire ai colpevoli. Speriamo di cuore che il cane sia ora al sicuro.

Cane abbandonato corre dietro il proprietario: e non è la prima volta

Purtroppo spesso abbiamo visto video di cani abbandonati che si mettono a rincorrere le auto dei loro proprietari. Sperando che possano riaccoglierli e non capendo perché se ne stanno andando via senza caricarli a bordo.

Il video che ci arriva dal Brasile e che è stato condiviso su Facebook nel post qui sotto, è solo l’ennesima dimostrazione di quanto l’essere umano possa essere crudele.

Abbandonare gli animali è uno dei reati più infimi che si possa compiere. Come si può far del male a delle creature così innocenti?